17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
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Türkiye'den sert ABD açıklaması!

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li askerlerle PKK/YPG'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.
Türkiye'den sert ABD açıklaması!
Türkiye'den sert ABD açıklaması! Türkiye'den sert ABD açıklaması! Türkiye'den sert ABD açıklaması!

Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılmak için geldiği Kanada’nın Halifax kentinde ilk olarak Çanakkale Anıtı’nı ziyaret etti. Kar yağışı altında gerçekleşen törende anıta çelenk bırakan, saygı duruşunda bulunan Bakan Akar, daha sonra toplantının düzenlendiği Westin Oteli'ne geçti.    

 Açılış oturumunun yapılacağı salona gelişinde aralarında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan’ın da bulunduğu katılımcılarla bir süre ayaküstü sohbet eden Akar, ilk oturumun ardından ABD’li senatörlerle bir araya geldi.

Görüşmede, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz. DEAŞ terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD’nin terör örgütü YPG’ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

 ABD ordusunun üst düzey komutanları ve terör örgütünün PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD Gaziler Günü'nü birlikte kutlamış yenilen yemeğin görüntülerini de örgütün elebaşı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.] ABD ordusunun üst düzey komutanları ve terör örgütünün PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD Gaziler Günü'nü birlikte kutlamış yenilen yemeğin görüntülerini de örgütün elebaşı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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