Açıklamada şöyle denildi: "ABD, Türkiye'nin Anadolu kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz."
17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
- ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı!Gürsel Tekin yine rezil oldu!Millet bahçeleri bugün açılıyorTürkiye'den sert ABD açıklaması!Halid Meşal: Türk halkı düşmanların planlarını bozduÇipras'a soğuk duş! Reddettiler...Şili'de öldürülen yerli yüzünden sokaklar karıştıEski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında yakalama kararıİhvan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajıBakan açıkladı: yeni proje yolda
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:18 Güneş 07:46 Öğle 12:55 İkindi 15:28 Akşam 17:52 Yatsı 19:15
- 18°C Adana
- 12°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 7°C Ağrı
- 11°C Amasya
- 9°C Ankara
- 11°C Antalya
- 11°C Artvin
- 9°C Aydın
- 9°C Balıkesir
- BIST: 93.616 0.34
- Altın: 208,990 0.19
- Dolar: 5,3413 0.47
- Euro: 6,0898 1.17
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı!ABD Büyükelçiliği gözaltındaki akademisyenlerle ilgili açıklama yaptı.
Millet bahçeleri bugün açılıyorİstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.
Türkiye'den sert ABD açıklaması!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li askerlerle PKK/YPG'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.
Eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında yakalama kararıFETÖ üyeliğinden yargılanan ve 7 Kasım'daki duruşmada ev hapsiyle serbest bırakılan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
Bakan açıkladı: yeni proje yoldaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yakında 'Tarımda Milli Birlik' adı altında çok önemli bir proje açıklıyor olacağız. Bu proje ezber bozacak bir proje. Tüm paydaşlarla paylaştıktan sonra kamuoyuna duyuracağız." dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bebek arabaları İtalya'dan
- "Hepimiz aynı gemideyiz"
- "O sanatçılar haram para kazanıyor"
- Müslüm'e büyük ilgi
- 1 karıştan Osmanlı çıktı
- İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü
- Beykoz'da bir villaya baskın
- ‘Ahmet beni çok üzdü’
- Şantajcı hemşireye eski sevgili şoku!
- Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır
- 11 şahitli nikah
- Engelli kızının eli ayağı oldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.