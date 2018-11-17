Başkan Erdoğan'dan dev açılışta sert sözler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri'nin açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Söz verdik, yaptık, yapacağız. Onlar konuşur, biz yaparız. Millet bahçemizde seyir terasından, yürüyüş yoluna, piknik alanına her şey var. 31 Mart'a hazır mıyız? Sağ olun, var olun. Baruthane Millet Bahçesi 60 bin metrekare üzerine kuruldu. Osmanlı Baruthanesi ile de tarihi bir kimliğe sahiptir.

Çırpıcı Millet Bahçesi, 465 bin metrekare üzerinde etap etap tamamlanıyor. Tamamlanan ilk 4 etabını bugün açıyoruz. Hedefimiz her şehrimize en az bir millet bahçesi kazandırmaktır. Onlar dedikodu yapsın. Biz yapacağız diyoruz, onlar istemezük diyorlar. Yapacağız, yapacağız. İstemeseniz de yapacağız.

''BU MİLLETE BU YAKIŞIR''

5 millet bahçemizin büyüklüğü 1.5 milyon metrekareyi buluyor. Sadece bu proje ile kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 10 artırıyoruz. Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarından yapacağız. Devasa bir millet bahçesi de orada yapacağız. İstanbul daha güzel olacak, bu millete bu yakışır. Durmayacağız değil mi? Kapı kapı gezeceğiz.

''ADINI 'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ' KOYDUK''

Biz hizmet belediyeciliği derken, gönül belediyeciliğini de içine alan daha geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Büyükşehirde gönlünü kazanamadığımız tek bir kişi bıraktıysak, şehri baştan da yapsak o şehri tam anlamıyla kazanmış sayılmayız. O nedenle adını gönül belediyeciliği koyduk? Nasıl? Yeterli olan gönülleri kazanmak, biz gönülleri almaya geldik.

''4.5 MİLYAR FİDAN DİKTİK''

Yeşil alanları fazla şehirlerde yaşayan insanların depresyon gibi en büyük tehditlerden birine daha az maruz kaldıkları görünmektedir. Batı toplumlarının tabiatı yenilmesi gereken bir anlayış olarak görmesi bütün insanlığı tehdit ediyor.

İklimlerin değiştiğini, çocukluğumuzdaki rutininden çıktığını görüyoruz.

Geçen yıl sadece bu şehirde 180 bin ağaç dikildi. Toprakla buluşturduğumuz 4.5 milyar fidan sayesinde ülkemizi yeni ormanlarla buluşturduk.

Ormanlarımızın kullanımını vatandaşlarımıza açarak evlatlarımızın doğayla iç içe olmasını temin ettik. Rabbimiz, bizlere hayırlı işlerde yarışmamızı söylüyor. Millet bahçeleri hayırlı işlerde yarıştığımız bir projemizdir. Durmadan, usanmadan çalışmayı sürdüreceğiz.

''KARARLI DURUŞU GÖSTERDİK''

Bizim medeniyetimizde sömürge olarak arka bahçeler oluşturma zihniyeti asla yoktur. Hem kendi ülkemizde, hem de gönül coğrafyamızın tüm köşelerinde vicdan ve paylaşım esasına göre hareket ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür politikamızdan, Filistin konusuna, Afrika'ya aynı kararlı duruşu gösterdik.

Terör örgütlerini ve darbelerle ülkemizi bölemeyenler, suni tartışmalar ile ülkemizi kamplaştırmak yoluna gitmişlerdir. Bakınız, açık ve net söylüyorum. Biz tek parti döneminden beri milleti aşağılayan, küçük gören azgın azınlığın oyunuyla sarsılacak değiliz. CHP'nin bu oyuna gelmedik, gelmeyiz.

''GEREKEN CEVABI MİLLETÇE VERDİK''

Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale'den İstiklal Harbimize ve 15 Temmuz'a kadar her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik. Ülkemize diz çöktüremeyenler ülkemizi suni tartışmalar üzerinden kamplaştırmaya çalıştılar.

''ÖNCE HADDİNİ BİLECEKSİN''

Utanmadan, sıkılmadan bana İstiklal Marşı'nı okuyup okumadan bahsediyor. Hadi oradan ya. Önce haddini bileceksin. Biz Safahat'ı yastık altı kitabı yaparak büyüdük.

''ATATÜRK'ÜN EMANETLERİNİ BİR MİLİM İLERLETMEYENLERİ...''

Birilerinin Türkiye'yi eski, kara günlerine döndürme çabaları beyhudedir. Bu oyuna gelmeyeceğiz. 31 Mart milletin hakemliğine gidilecek gündür. Demokratik haklarımızı kullanırken en büyük cevabı vermeye hazır mıyız? Ağızlarını her açtıklarında Atatürk istismarı yapanları ama onun emanetlerini bir milim ilerletmeyenleri bir kez daha milletimizin terazisine çıkaracağız.

Bu 5 millet bahçemiz İstanbul'umuza, milletimize hayırlı olsun. Yavrularımız, annelerimiz, babalarımız istedikleri gibi eğlensinler istiyoruz. Çocuklarımız, millet kıraathanelerinde ders çalışsınlar, keklerini yesinler, çaylarını içsinler istiyoruz. Rahat olun rahat, gönlümüz zengin...