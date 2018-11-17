17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
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ABD vurdu: En az 36 ölü

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DAEŞ karşıtı koalisyonun gerçekleştirdiği saldırıda en az 36 sivil hayatını kaybetti.
ABD vurdu: En az 36 ölü
ABD vurdu: En az 36 ölü ABD vurdu: En az 36 ölü ABD vurdu: En az 36 ölü

Fransız haber ajansı AFP'nin Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Suriye'nin doğu kesiminde düzenlediği hava saldırısında en az 36 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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