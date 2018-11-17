Fransız haber ajansı AFP'nin Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Suriye'nin doğu kesiminde düzenlediği hava saldırısında en az 36 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
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ABD vurdu: En az 36 ölü
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