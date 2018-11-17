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Binlerce kişiye müjde! Ücretler iade edilecek

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Tüketici Hakem Heyeti Yurt dışı tatili için paket tur satın alarak anlaştığı turizm şirketinin sözleşmeye aykırı değişiklikler yaparak tatilde kendisini mağdur ettiğini ileri süren vatandaşın şikayetini haklı buldu.
Binlerce kişiye müjde! Ücretler iade edilecek
Binlerce kişiye müjde! Ücretler iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Ücretler iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Ücretler iade edilecek

Yurt dışı tatili için paket tur satın alarak anlaştığı turizm şirketinin, sözleşmeye aykırı değişiklikler yaparak tatilde kendisini mağdur ettiğini ileri süren kişinin şikayetini haklı bulan Tüketici Hakem Heyeti, firmanın aldığı ücretin yarısının tüketiciye iadesini kararlaştırdı. 

 

Avukat Begüm Can Gürel ve iki arkadaşı, ağustos ayında bir turizm firmasından tatil paketi alarak yurt dışı seyahatine çıktı. Tur şirketinin seyahatten sadece iki gün önce konaklayacakları oteli değiştirmesi ve tatil sırasında yaşadıkları olumsuzluklar üzerine mağduriyet yaşadığını düşünen Gürel, avukatı Leyla Çırak aracılığıyla hak arama yoluna gitti.

Gürel, tur firmasının önceden belirlenen otelleri "keyfi" bir şekilde değiştirdiğini, kendisine "eksik ve ayıplı hizmet sunulduğunu" ve tatili sürecinde başka sorunlarla da karşılaştığını gerekçe göstererek Beykoz Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

 

Başvuru dilekçesinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nda yer alan, "Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır." hükümlerince, tur şirketine ödenen ücretin yarısının iade edilmesi talebinde bulunuldu.

Talebi değerlendiren Hakem Heyeti, şikayetçi tarafın haklı olduğu kanaatine vararak tur firmasının sözleşme bedelinin yarısı olan 4 bin 500 liranın şikayetçi ve birlikte tatile çıktığı arkadaşlarına iadesini kararlaştırdı.

"Uğraşsam ne olacak" diye düşünmeyin?

Gürel, karara ilişkin AA muhabirine, seyahati boyunca tur şirketi tarafından sözleşmenin yok sayıldığını ve taahhüt edilen konaklama yerlerinden ikisinin "keyfi" şekilde değiştirildiğini ifade etti.

Tur şirketi tarafından ek ödemeler yapılmak zorunda bırakıldıklarını ve şirketin daha önceden başkalarını da mağdur ettiğini duyduğunu dile getiren Gürel, şunları söyledi:

"Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun'da, tüketicinin hakları açıkça sıralanıyor. Vatandaş çekiniyor, 'Uğraşsam ne olacak' şeklinde düşünebiliyor. Oysa ortada ayıplı bir hizmet varsa size tanınan yasal hakları kullanmanız gerekir. Aksi durumda bu şekildeki mağduriyetler her geçen gün daha da fazla kişiyi mağdur etmeye başlar. Nihayetinde görüldüğü üzere, biz bu süreçten olumlu bir netice ile çıktık. Tur şirketinin sözleşme ile taahhüt altına girdiği edimleri, gereği gibi yerine getirmediği tespit edilerek, rezervasyon bedelinin yarısının tarafıma iadesine karar verildi."

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