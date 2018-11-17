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Resmen açıkladı! Ve devreye Trump girdi

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Resmen açıkladı! Ve devreye Trump girdi
ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile görüşeceğini açıkladı.
Resmen açıkladı! Ve devreye Trump girdi Resmen açıkladı! Ve devreye Trump girdi Resmen açıkladı! Ve devreye Trump girdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile görüşeceğini açıkladı.

 

Bugün Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) kapsamında gittiği Papua Yeni Gine'de bir açıklama yapan ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ise, Suudi gazetecinin öldürülmesine sebep olanların hesap vereceğini söylemişti.

 ÖLÜM EMRİNİ PRENS SELMAN VERDİ İDDİASI

Dün gece Washington Post gazetesi, CIA'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesinin emrini Suudi Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili kişilere dayandırdığı haberinde, "CIA, Prens Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı" ifadesine yer verilirken, yetkililerin, "yüksek güvenilirliği" bulunduğunu söylediği CIA değerlendirmelerinde, bunun bugüne kadar Muhammed bin Selman'ı cinayetle ilişkilendiren en belirgin tespit olduğu ve Trump yönetiminin Bin Selman'ın ilişkilerini koruma çabalarını zora düşürdüğü kaydedildi.

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