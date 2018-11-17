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Fatih Terim'e büyük jest! Konya maçında...

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Fatih Terim'e büyük jest! Konya maçında...
Galatasaray yönetimi, PFDK tarafından 10 maç ceza alan Fatih Terim'e büyük bir jestte bulunacak. Yönetim, Konyaspor maçında tribünlere 50 bin Fatih Terim maskesi koyacak.
Fatih Terim'e büyük jest! Konya maçında... Fatih Terim'e büyük jest! Konya maçında... Fatih Terim'e büyük jest! Konya maçında...

Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük jest! Kulübe ve soyunma odasına giriş yasağı bulunan tecrübeli çalıştırıcı, takımını en iyi şekilde hazırlayıp, yardımcısı Ümit Davala'ya emanet edecek. 

 

Deneyimli teknik adam kulübede olmayacak ama stadın her yerinde bulunacak. Çünkü Galatasaray yönetimi, taraftarın çağrısına kulak vererek hocasına güzel bir jeste imza atıyor.

Konya maçında tribünlere yaklaşık 50 bin Fatih Terim maskesi koymaya hazırlanan yönetim böylece hocasına yalnız olmadığını hissettirecek ve moral verecek. 

 

Bu konuda özellikle sosyal medyada taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine kayıtsız kalmayan yönetim harekete geçerek maske dağıtmaya karar verdi.

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