17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:18Güneş 07:46Öğle 12:55İkindi 15:28Akşam 17:52Yatsı 19:15
    • 17°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 93.616 0.34
  • Altın: 208,990 0.19
  • Dolar: 5,3413 0.47
  • Euro: 6,0898 1.17

Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı!

»
Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı!
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer'in tecrübeli futbolcusu Serkan Balcı, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın, İstabul'a geleceğini düşündüğünü söyledi.
Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı! Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı! Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı!

Trabzonspor'da forma giyen eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklama yapan Serkan, iki oyuncunun da bordo-mavili kulüp için çok değerli olduğunu dile getirdi.

 

Burak ve Onur'un, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu kadrosunda bulunan son 2 oyuncu olduğunu hatırlatan Serkan, "2010-2011 sezonu ekibinde bulunan son 2 oyuncu da kadro dışı kaldı. Tabii ki Trabzonspor'da içerde ne problemler olduğunu bilmiyoruz. Burak ve Onur, Trabzonspor için büyük değer. Onları kazanmaları gerekiyor. Bütün kötü gidişatı ya da sonuçları 2 futbolcuya mal etmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başarının, Burak ve Onur gibi kaliteli futbolcuların kazanılmasıyla geldiğini vurgulayan Serkan, şöyle devam etti:

 

"Bunu daha önceki dönemlerde Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Ricardo Quaresma arasında da gördük. Şenol hoca, kendi cephesine aldığı Quaresma'dan yıllarca çok iyi bir şekilde faydalanabildi. Hem Burak'ın hem de Onur'un çok iyi futbolcular olduğunu düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın geçmişi çok iyi. Trabzonspor'dan ayrıldığına göre, İstanbul'a gelecektir."

"Yabancı odaklı bir hale geldik"

Kariyerinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu formalarıyla Süper Lig'de mücadele edip, A Milli Takım için de ter döken Serkan Balcı, Türkiye'nin son dönemde futbolda yabancı oyuncu odaklı bir hale geldiğini savundu.

Genç oyunculara yeterli desteğin verilmediğini vurgulayan Serkan, şunları kaydetti:

"Türk futbolu olarak yabancı odaklı bir hale geldik. Genç Türk oyuncuların üzerine yeterince düşmüyoruz. Bu, üstünde düşünülmesi gereken bir konu. Türk futbolunun halini görüyoruz. Hem borç batağındayız hem de oyuncu kalitesi olarak çok iyi seviyelerde değiliz. Başarı desek, Avrupa'da doğru düzgün bir başarımız da yok. Bunların önleminin bir an önce alınması gerekiyor."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Orman 'Paralar nerede' diyenlere esti gürledi!Orman 'Paralar nerede' diyenlere esti gürledi!Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalar yaptı.
Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı!Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı!Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer'in tecrübeli futbolcusu Serkan Balcı, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın, İstabul'a geleceğini düşündüğünü söyledi.
Fatih Terim'e büyük jest! Konya maçında...Fatih Terim'e büyük jest! Konya maçında...Galatasaray yönetimi, PFDK tarafından 10 maç ceza alan Fatih Terim'e büyük bir jestte bulunacak. Yönetim, Konyaspor maçında tribünlere 50 bin Fatih Terim maskesi koyacak.
Aykut Kocaman resmen açıklandıAykut Kocaman resmen açıklandıKonyaspor, Aykut Kocaman ile anlaşıldığını resmen açıkladı.
G.Saray'a büyük şok! Bir sakatlık daha!G.Saray'a büyük şok! Bir sakatlık daha!Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, Fas-Kamerun maçının 45. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fernandao bombası!Fernandao bombası!Fenerbahçe'nin eski oyunucusu Jose Fernandao, Trabzonspor'a çok yakın. Brezilyalı golcü bonservisini alırsa devre arasında imzalar atılacak.
  • Ali Koç'un Beşiktaş'tan oyuncu takası kararı!16 Kasım 2018 Cuma 11:54
  • İtiraf: 'Galatasaray'a gitmek istemedim...'16 Kasım 2018 Cuma 11:53
  • Fenerbahçe, Olympiakos'u devirdi16 Kasım 2018 Cuma 07:54
  • İngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafı15 Kasım 2018 Perşembe 11:53
  • Eljif Elmas'ın inanılmaz değişimi15 Kasım 2018 Perşembe 11:14
  • Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi...15 Kasım 2018 Perşembe 11:13
  • Ne yaptın Mesut! Haftalık 1 milyon pound...14 Kasım 2018 Çarşamba 11:38
  • Milli Takım'a bir isim daha! Bugün çağrıldı...14 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
  • Fatih Terim'e tarihi ceza!13 Kasım 2018 Salı 22:41
  • Real Madrid yeni teknik direktörü açıkladı13 Kasım 2018 Salı 22:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri