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Metin Türel, hayatını kaybetti

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Metin Türel, hayatını kaybetti
Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel, 83 yaşında vefat etti.
Metin Türel, hayatını kaybetti Metin Türel, hayatını kaybetti Metin Türel, hayatını kaybetti

Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Metin Türel'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türel'in vefatını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Türel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Futbola kaleci olarak başlayan ve Galatasaray ile A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Türel, teknik direktörlük kariyerinde de birçok takımda görev aldı.

Teknik direktör olarak 1977-1978'de A Milli Futbol Takımı, 2002-2003'te de A2 Milli Takımı'nı çalıştıran Türel, Beşiktaş ile Trabzonspor'da da görev aldı. Türel, son olarak 2004-2005 sezonunda Antalyaspor'da görev yaptı.

Metin Türel için saygı duruşu yapılacak

Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel'in vefatı nedeniyle TFF 2. ve 3. Lig'de bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarda saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 83 yaşında hayatını kaybeden Türel için bu hafta profesyonel liglerde oynanacak karşılaşmalardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

Spor dünyasından başsağlığı mesajı

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Türk futbolunda 'Hocaların hocası' ismiyle anılan, Galatasaray Lisesindeki öğreniminin ardından uzun yıllar Galatasaray formasını giyen ve birçok takımda teknik adamlık yapan divan kurulu üyemiz Metin Türel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Metin Türel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün mesajında şu ifadelere yer verildi:

"1973-74 ve 1980-81 sezonlarında futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yapmış, Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuş değerli spor adamı Metin Türel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor Kulübü tarafından yayımlanan taziye mesajında da, "Türk futbolunun değerli antrenörlerinden, 1987-1988 sezonunda Trabzonspor'umuzda da görev yapan Metin Türel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarak Metin Türel'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TÜFAD tarafından yayımlanan mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunun duayenlerinden, büyük ustamız, hocaların hocası, genel başkan başdanışmanımız Metin Türel'i kaybettik. Uzun süredir tedavi görmekte olan hocamız, bu sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merhum Metin hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Metin Türel'in cenazesi, yarın İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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