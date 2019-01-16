17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 95.411 2.40
  • Altın: 222,524 0.36
  • Dolar: 5,3450 -1.74
  • Euro: 6,0975 -1.60

Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor

»
Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak.
Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile rakip sahada karşılaşacak.

Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.

Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
G.Saray'da bir ayrılık daha! 12 milyon euro...G.Saray'da bir ayrılık daha! 12 milyon euro...Galatasaray, Stuttgart'tan Ozan Kabak için gelen 12 milyon euro'luk teklifi kabul etti. Ozan Kabak Alman ekibinde forma giyecek.
Fatih Terim'den Belhanda kararı!Fatih Terim'den Belhanda kararı!Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın transfer teklifi yaptığı Younes Belhanda ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in yönetime verdiği cevap ortaya çıktı.
Trabzon'un teklifine Olcay'dan sürpriz cevapTrabzon'un teklifine Olcay'dan sürpriz cevap1.4 milyon euro alacağı olan Olcay Şahan, "200 bin euro peşin verelim gerisini 1.5 yıl taksitle ödeyelim" teklifini beğenmedi. Olcay, "Trabzon'la devam edeceğim" dedi.
Alan'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!Alan'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!Galatasaray'ın uzun süredir yollarını gözlediği Alan, 20 ya da 21 Ocak tarihinde İstanbul'da olacak.
Kupada Fenerbahçe'nin rakibi ÜmraniyesporKupada Fenerbahçe'nin rakibi ÜmraniyesporSarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak.
Altı gollü karşılaşmada galip çıkmadıAltı gollü karşılaşmada galip çıkmadıZiraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.
  • G.Saray'da kara tablo! Son 9 sezonda...15 Ocak 2019 Salı 10:25
  • Dzyuba'dan Fenerbahçe yorumu!15 Ocak 2019 Salı 08:44
  • Ali Koç'un programı ertelendi15 Ocak 2019 Salı 08:43
  • Cengiz Ünder'li Roma acımadı: 4-015 Ocak 2019 Salı 08:43
  • Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı15 Ocak 2019 Salı 08:42
  • Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'da15 Ocak 2019 Salı 08:36
  • Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı!14 Ocak 2019 Pazartesi 13:02
  • Belhanda transferini açıkladılar14 Ocak 2019 Pazartesi 12:11
  • Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci kararı!14 Ocak 2019 Pazartesi 11:33
  • 'Tekerlekli sandalyelerine adeta kanat takıyorlar'14 Ocak 2019 Pazartesi 09:30
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri