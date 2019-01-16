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Kurucusu açıkladı: ABD giderse bölgeye biz gireriz

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Irak işgali döneminde, barındırdığı paralı askerlerin masum sivil halka karşı işlediği katliamlarıyla bilinen ABD'li özel askeri şirket Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, paralı askerlerin Suriye’den çekilen ABD birliklerinin yerini alabileceğini belirtt
Kurucusu açıkladı: ABD giderse bölgeye biz gireriz
Kurucusu açıkladı: ABD giderse bölgeye biz gireriz Kurucusu açıkladı: ABD giderse bölgeye biz gireriz Kurucusu açıkladı: ABD giderse bölgeye biz gireriz

Fox Business kanalına ABD'nin Suriye’den çekilme kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Erik Prince, paralı askerlerin ABD'nin müttefiklerini koruyabileceğini ve ABD'nin Suriye’den ayrılmasının ardından bölgede İran etkisine karşı koyabileceğini ifade etti.

ABD’nin Suriye'de kalmak için uzun vadeli bir stratejik zorunluluğunun olmadığını belirten Prince, buna rağmen, terör örgütü YPG/PKK’ya atıfta bulanarak, ABD’nin müttefiklerinden vazgeçmesinin iyi bir fikir olmadığını söyledi.

"Trump paralı askerleri kullanarak seçim vaadini gerçekleştirebilir"

Erik Prince, ABD Başkanı Donald Trump’ın paralı askerleri kullanarak 2016 seçim kampanyası döneminde "sonsuz savaşları bitirme" vaadini tutabileceğini, hem çekilmeyi sağlayıp hem arkada koruyucu bir güç bırakabileceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’deki paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) asıl tehdidin Türkiye’den değil, İran destekli milisler ve Suriye rejiminden geldiğini belirten Prince, "Suriye ve İran’ın sahip olduğu konvansiyonel gücün karadan işgaline karşı koyacak sağlam bir yetenek yoksa müttefiklerimiz parçalanacak" şeklinde konuştu.

Blackwater ve Nisur Meydanı Katliamı

1997 yılında Erik Prince tarafından kurulan özel askeri şirket Blackwater’a bağlı binlerce paralı asker, ABD’nin Irak ve Afganistan’ı işgali sırasında hükümetten yüzlerce milyon dolarak alarak, ABD kuvvetlerine destek ve koruma sağladı.

Şirket, paralı askerlerinin 16 Eylül 2007 yılında Bağdat’ın Nisur Meydanı’nda işlediği katliamla dünya gündemine oturdu. Amerikalı diplomatlara eşlik eden Blackwater’ın paralı askerleri, Nisur Meydanı’nda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kalabalığa ateş açmış, 14 sivili vahşice katletmişti.

Daha sonraki yıllarda şirket çeşitli isim değişikleri yaptı ve 2010 yılında bir grup özel yatırımcıya satıldı.

ABD Başkanı Trump’ın "askerleri eve geri getirme" arzusunu sık sık dile getirmesi, ABD birliklerinin yerini özel askeri şirketlere bağlı paralı askerlerin alabileceği ihtimalini tekrar ortaya çıkarmıştı.

2017 yılında New York Times gazetesi tarafından yapılan haberde, Erik Prince’in Taliban’a karşı Afganistan’da yürütülen savaşı özelleştirmek için Trump yönetimine teklifte bulunduğu ve dönemin Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon tarafından Afganistan’a daha fazla asker göndermeye alternatif bulmak için görevlendirildiği ileri sürülmüştü.

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