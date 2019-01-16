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Tarihi hezimetin ardından kritik açıklama!

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AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'deki Brexit oylaması hakkında, "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi.
Tarihi hezimetin ardından kritik açıklama!
Tarihi hezimetin ardından kritik açıklama! Tarihi hezimetin ardından kritik açıklama! Tarihi hezimetin ardından kritik açıklama!

Dün akşam İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Biriliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

ABD'nin en üst düzey yetkilileri oylamanın ardından açıklamalar yapmış ve uzmanlar Brexit sonrası İngiltere'nin önünde 4 seçeneğin olduğunu dile getirmişti.

"Anlaşmasız ayrılık, Brexit sürecinin ötelenmesi, ülkede erken seçim ve Brexit'in referandumla tekrar oylanması" seçenekleri konuşulurken AB'den yeni bir açıklama geldi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, seçenekler arasında yer alan "anlaşmasız ayrılık"a atıfta bulunarak "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi.

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