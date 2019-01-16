Alan'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da haftalardır beklenen, "bugün geliyor", "yarın gelecek", "haftaya burada" haberleriyle taraftarların yolunu gözlediği Alan Carvalho, küçük pürüzlerin noktalanmasının ardından sarı-kırmızılı takıma imza atacak.



Fatih Terim'in transferini özel olarak istediği ve devre arası kampında da olmasını talep ettiği Sambacı için yapılan anlaşma, menajerinin daha sonra taleplerde değişiklik yapması nedeniyle krize girdi ancak pazarlıklar mutlu son ile noktalandı.



Alan, Guangzhou Evergrande'nin kampının ilk etabının sona ermesinin ardından 20 ya da 21 Ocak tarihinde İstanbul'da olacak ve resmi imzayı atacak.



TERİM KAMPA GİTMESİNE KIZDI



Takımı Guangzhou Evergrande'den alacaklarını talep eden ve anlaşma sağlayamadığı için de kampa katılmaya karar veren Alan'ın bu kararı Fatih Terim'in planlarını bozdu.



Deneyimli teknik adamın kampta hazır olmasını istediği oyuncunun gecikmesi nedeniyle planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Terim'in Alan'ın katılmasından sonra oyuncuya yoğun bir program hazırlatacağı ve yavaş yavaş takıma adapte edeceği de kaydedildi. (Sporx)