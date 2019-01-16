Trabzon'un teklifine Olcay'dan sürpriz cevap

1.4 milyon euro alacağı olan Olcay Şahan, "200 bin euro peşin verelim gerisini 1.5 yıl taksitle ödeyelim" teklifini beğenmedi. Olcay, "Trabzon'la devam edeceğim" dedi.



Teknik direktör Ünal Karaman'ın planları arasında yer almayan, kadro dışı bırakılıp kulüp bulması istenen Olcay Şahan, Bordo-Mavili yöneticilerle yaptığı görüşmede sözleşme fesih şartlarını beğenmedi. 1.4 milyon euro alacağı olan Olcay'a Karadeniz temsilcisinin kurmaylarının, "200 bin euro peşin verelim, gerisini 1.5 yıl taksitle ödeyelim" önerisi kabul görmedi.

OLCAY ŞAHAN KALMA KARARI ALDI

31 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri aracılığıyla Trabzonsporlu yöneticilere, "Ben buraya isteyerek ve severek geldim. Bu kulüpte çok mutluydum. Bu şartlarla ayrılmam. Çok çalışıp kendimi yeniden göstermek gerekirse 6 numara pozisyonunda oynamak istiyorum. Bunun için Ünal hocamla da konuşmaya hazırım" dediği öğrenildi. (Star)