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Fatih Terim'den Belhanda kararı!

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Fatih Terim'den Belhanda kararı!
Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın transfer teklifi yaptığı Younes Belhanda ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in yönetime verdiği cevap ortaya çıktı.
Fatih Terim'den Belhanda kararı! Fatih Terim'den Belhanda kararı! Fatih Terim'den Belhanda kararı!


Transfer döneminde oyuncu satışı konusunda hareketli saatler geçiren Galatasaray'da gündem Younes Belhanda... Al Ittihad'dan transfer teklifi alan oyuncunun geleceği merak konusu olurken teknik direktör Fatih Terim'in de bu konudaki tavrı belli oldu. Habertürk'ün haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, yönetime bu konudaki görüşünü iletti. Terim, Faslı oyuncunun takımda tutulması gerektiğini belirtirken gerekçelerini de açıkladı.

 

"GÜÇ KAYBI OLABİLİR"

İmparator, yaptığı görüşmede "Şu an kritik bir şampiyonluk yarışındayız. Belhanda da takım için oldukça önemli bir oyuncu. Ona böyle teklifler gelmesi normal. Devre arasında geliyorsa sezon sonunda da gelecektir. Kadrodan Rodrigues eksilmişken bir de Belhanda'nın takviye yapsak dahi güç kaybı yaratabilir. Bu nedenle sezon sonunu bekleyelim. Bizim açımızdan en doğru karar bu olacaktır" dediği öğrenildi.

 

BELHANDA İLE GÖRÜŞTÜ

Terim, Belhanda ile de bir araya gelerek yıldız oyuncunun kalıp futboluna odaklanmasını ve sezon sonunda gelecek tekliflere göre hareket etmesini istedi. Faslı futbolcu da menajerine teklifi bekletmesini, bir süre daha düşünmek istediğini iletti.

TRANSFER İÇİN BÜTÇE VAR

Öte yandan Galatasaray'ın FFP'nin getirdiği "Sattığın kadar al" kuralı konusunda sanılanın aksine sıkıntı yaşamadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar'ın Garry Rodrigues transferiyle oyuncu almak için ciddi bir boşluk oluşturduğu, Marcao'nun yanı sıra diğer takviyelerin de bu bütçe ile alınacağı belirtildi. Yani Sarı-Kırmızılılar'ın istediği takviyeleri yapması için Rodrigues dışında oyuncu satması gibi bir zorunluluk yok. (HaberTürk)

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