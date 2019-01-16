17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
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  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Bakanlıktan uyarı! Yarın son gün

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Bakanlıktan uyarı! Yarın son gün
İçişleri Bakanlığı adres kaydı bulunmayanların bildirim yapmaları için son günün yarın olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan uyarı! Yarın son gün Bakanlıktan uyarı! Yarın son gün Bakanlıktan uyarı! Yarın son gün

İçişleri Bakanlığı, adres kaydı bulunmayan 363 bin 55 kişinin yarın saat 17.00’ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurması gerektiğini duyurdu.

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