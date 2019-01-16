Bakanlıktan uyarı! Yarın son gün

İçişleri Bakanlığı, adres kaydı bulunmayan 363 bin 55 kişinin yarın saat 17.00’ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurması gerektiğini duyurdu.
17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
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- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
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