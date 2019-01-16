G.Saray'da bir ayrılık daha! 12 milyon euro...

Galatasaray, Stuttgart'tan Ozan Kabak için gelen 12 milyon euro'luk teklifi kabul etti. Ozan Kabak Alman ekibinde forma giyecek.

Daha önce 11 milyon euro'ya kadar çıkan Stuttgart'ı reddeden Galatasaray, Alman ekibinin 12 milyon euro'luk teklifine evet dedi. Fatih Terim, Ozan Kabak ile görüşüp "Gitmen için doğru zaman devre arası değil, sezon sonu." demişti. İkili bu gelişmenin ardından sosyal medyadan Ozan'ın takımda kaldığı yönünde paylaşımlar yapmıştı.



Son olarak Stuttgart'ın 12 milyon euro'luk teklifi Galatasaray'dan kabul gördü. Ozan Kabak'ın Avrupa hayali de sezon sonuna kalmadan gerçek oldu.

Florya'da arkadaşlarıyla vedalaşmaya başlayan 18 yaşındaki Ozan, Fatih Terim'le son olarak görüştükten sonra resmi kararını verecek.