Beslenme çantasız okula gelen öğrenci sıcak yuvaya kavuştu

Kayseri'de ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için öğrencisinin beslenme çantasız okula geldiğini fark eden öğretmen, başlattığı yardım kampanyası sayesinde aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde başkasına ait iki göz evde 3 yıldır sağlıksız koşullarda yaşayan, engelli maaşı ile geçinmeye çalışan, anne yüzde 90, baba ise yüzde 50 görme engelli 2 çocuklu ailenin hayatı, 3. sınıf öğrencisi Necati Özden'in öğretmeni Ayça Burcu Ökmen'in durumu fark etmesiyle değişti.

Ayça öğretmen öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla yaşadıkları mahallede kendilerine yeni ev yapılan aile, sıcak yuvalarına taşındı. Hayırseverler tarafından eşyaları alınan ve evleri döşenen aile, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Evi 3 ayda, her şeyin en güzelini düşünerek yaptık"

Ayça öğretmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beslenme çantasız okula gelen öğrencisi Necati'nin "Evde hiçbir şey yok." demesi ile başlayan hikayeden geldikleri bu noktanın kendilerini inanılmaz mutlu ettiğini söyledi.

Ailenin durumunu gördüğünde yardım etmek için harekete geçtiğini ifade eden Ökmen, "Eve gittiğimde yaşam alanları tek göz odaydı. Banyo zaten yok, mutfakta da çok çok eksiklikler vardı, gıda zaten yok. 'Yok' nasıl anlatılır bilmiyorum, hiçbir şey yoktu. Ailemle paylaştım, başta ailemle yardımcı oldum. O gün evde gördüğüm tablodan sonra birkaç gün kendime gelemedim. Bugünü bekliyordum ben. Sıcak evlerine kavuşsunlar ki biz de nefes alalım." dedi.

Ağabeyinin desteğiyle aileye yeni bir ev yapılması için çalışma yaptıklarını anlatan Ökmen, "Ağabeyim ile evi restore etmek için yola çıktık. Ancak kaldıkları evin onlara ait olmadığını görünce fikrimizi değiştirdik. İki kardeş, bir ev yapabilir miyiz diye düşündük, bunu çevremize ve arkadaşlarımıza anlattık. Sonra halka büyüyünce bunu kampanyaya dönüştürdük, 'Necati için bir taş da sen koy' kampanyası adı altında. Evimizi 3 ayda, gayet güzel, sıcak, kendi oturacağımız gibi, her şeyin en güzelini düşünerek yaptık. Bu sürede yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ailenin, bu soğuk kış günlerini sıcak yuvalarında karşıladıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden Ayça öğretmen, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Daha önce, öğrencisine yönelik duyarlılığının Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğle yemeğinde bir araya geldiğini anımsatan Ayça öğretmen, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız, teşekküre geldiler. Bizi de çok onore ettiler, böyle bir projede bir öğrencimizin hayatına dokunduğumuz için. Çünkü biz insan yetiştiriyoruz, vatana millete hayırlı evlat, sağlıklı bir vaziyette yetiştiriyoruz. Dolayısıyla Sayın Bakanımız da bu konuda duyarlılığı da artırmak için hem de bizi çok onore etti. Yemek yedik, 1,5-2 saate yakın sohbetimizde bu konulara da ciddi anlamda değindik. Güzeldi, o da bizim için güzel bir anı olarak kaldı. Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum."

"Böyle bir evimiz olacağını hiç hayal edemiyordum"

Anne Belgin Özden, daha önce yaşadıkları evde bir göz odada yaşamaya çalıştıklarını, banyo olmadığı için çocukları naylon leğen içinde yıkadığını aktardı.

Çok sıkıntılar çektiğini vurgulayan Özden, "Kaldığımız eski ev bize ait değildi, şimdi bir evimiz oldu. Hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde, hayırseverlerin yardımıyla evimiz oldu. İmkanımız olmadığı için ben böyle bir evimiz olacağını hiç hayal edemiyordum. Şimdi çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Kendime ait odam var"

Necati Özden de sıcak yuvalarında çok mutlu olduğunu belirterek, "Eski evimiz çok kötüydü, bu evimiz çok güzel. Kendime ait oyuncaklarım var, kendime ait odam var." dedi.

Özden ailesinin en küçüğü 8 yaşındaki Mehmet ise yeni eşyalarla döşenen evlerini çok sevdiğini söyledi.