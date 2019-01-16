İran da tehdit etti: Bombalar üzerine düşecek

İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Ali Caferi, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun dün yaptığı tehdit dolu açıklamalara aynı sertlikle cevap verdi.
Caferi, "İsrail, İran füzelerinin üzerine düşeceği gün için endişelenmeli" dedi.
DÜN NETANYAHU TEHDİT ETMİŞTİ
Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'den hızlıca çıkması gerektiğini yoksa ülkesinin İran'ı Suriye'de vurmaya devam edeceğini söyleniş ve İran'ı kastederek, "Size söylüyorum, hızlıca çıkın oradan. Saldırıları durdurmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.