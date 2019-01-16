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Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin!

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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, mevcut belediye başkanlarına 'makam aracı saltanatı'na son verme çağrısında bulundu.
Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin!
Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin! Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin! Belediye başkanlarına çağrı: Gelin, makam aracı saltanatına son verin!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, siyasi partilerin il başkanlarına, belediye başkanlarına ve belediye başkan adaylarına sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Sevim şunları kaydetti:

"Buradan siyasi partilerin il başkanlarına, belediye başkanlarına ve belediye başkan adaylarına açık çağrı yapıyorum. Belediye başkanları 'Şehr’ül Emin'dir. Sadece halkımıza hizmet etmek için emanet üstlenmişlerdir. Buradan hareketle gelin, belediyelerdeki makam aracı saltanatına son verin! İhtiyaçlar dahilinde sade araçlarla seyahat edin.

Çocuğuna süt alamayan annelerin, evladına pantolon alamadığı için intihar eden babaların olduğu bu ülkede, gelin kamu kaynaklarını lükse, israfa, şatafata değil halkımıza yönlendirin."

SP'li Sevim geçtiğimiz haftalarda da, siyasi parti temsilcilerine birlikte metrobüse binip, vatandaşın yolculuk çilesini yerinde görme teklifinde bulunmuştu.

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