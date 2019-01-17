Mudanya Emekliler Derneği Başkanı Halit Karabekar, emekli maaşlarına yapılan zamların az olduğunu ileri sürerek üyelerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Karabekar, "Yapılan yetersiz zamların geri çekilmesini bekliyoruz. Yapılan maaş zamlarını enflasyona karşı yeterli ve bize layık görmüyoruz. Bu konuda bizlere destek verecek olan emeklileri derneğimize bekliyoruz. Sesimizi daha iyi duyurabilmek istiyoruz" dedi.
17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
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Emeklilerden zam tepkisi
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