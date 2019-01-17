Emeklilerden zam tepkisi

Mudanya Emekliler Derneği Başkanı Halit Karabekar, emekli maaşlarına yapılan zamların az olduğunu ileri sürerek üyelerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Karabekar, "Yapılan yetersiz zamların geri çekilmesini bekliyoruz. Yapılan maaş zamlarını enflasyona karşı yeterli ve bize layık görmüyoruz. Bu konuda bizlere destek verecek olan emeklileri derneğimize bekliyoruz. Sesimizi daha iyi duyurabilmek istiyoruz" dedi.