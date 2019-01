Dikkat çeken açıklama: Amerika'ya kadar arayıp…

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ben, belli grupların ABD’ye kadar arayıp, 'elinizde bant var mı, bir şey diyor musunuz, ses kaydı var mı?' diye sorduklarını biliyorum" dedi.

Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde televizyon, gazete ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Seçim çalışmaları kapsamında MHP teşkilatlarını da ziyaret ettiğini belirten Özhaseki, "Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir ilgiyle karşılıyorlar. Çok sıcak karşılama oluyor. Sohbet ediyoruz. Konuştuğumuz konular hususunda şu ana kadar hiç ihtilaf yaşamadık. Tabi burada Devlet Bahçeli beyin tavrı çok önemli. Devlet Bey’in ‘belediye mi beka mı?’ sözünü çok önemsiyorum. Yüzlerce belediye feda olsun hiç önemli değil, beka çok önemli" diye konuştu.



"Defalarca gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse Devlet Bahçeli beyin söylediği ve altını çizdiği gibi ‘ya şu il sizin olsun, bu il de bizim olsun, hadi 10 ilçe sizin olsun, 20 ilçe de bizim olsun' şeklinde afedersiniz at pazarlığı gibi bir pazarlığın içinde asla olmadık" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:



"Bunu doğru bulmadığımız gibi seçmene de saygısızlık olarak görüyoruz. Hadi size ‘falan falan şehirleri verdik siz de bize şu şu şehirleri bırakın.' Ya seçmen oyu cebinizde mi? Alıp, bir yeri nasıl vereceksiniz. İnsan sizin bırakın dediğiniz yerde gidip de sizin istediğiniz gibi oy mu kullanacak? İnsanlar bir taraftan elbette partiye bakıyorlar ama bir taraftan da adaya bakıyorlar. ‘Ehliyet ve liyakat sahibi mi?’ diyorlar. ‘Bu işi yapabilir mi, güvenilir birisi mi?’ diyorlar. ‘Geçmişte bu işi yapmış mı. Bir başarı hikayesi var mı?’ diyorlar. O zaman diğer türlü pazarlığı da çok çirkin görüyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. MHP’li milletvekili, genel başkan yardımcısı arkadaşlarla kampanyamızı zaten beraber yürütüyoruz. Bunlar sonra da arazide hep birlikte bizi göreceksiniz."



BÜYÜK BİR MEMNUNİYET VAR



Özhaseki, ittifak konusunda vatandaşın büyük bir memnuniyet duyduğunu gördüğünü belirterek, "Konuştuğumuzda insanlar zaten bunu dillendiriyorlar. İttifak bozulmuş olsaydı ve bir araya gelemeseydik emin olun vatandaş hepimizi çok suçlardı. Kısa sürede bunu aştık, büyük bir memnuniyet var. Şu ana kadar ‘niye bir araya geldiniz?’ diyeni görmedim" şeklinde konuştu.



Bazı partilerin hala eski model işlerle uğraşmaya devam ettiğini ifade eden Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Özellikle bizim ana muhalefet hiç değişmiyor. Bu konuda algı operasyonu çekmeye de devam ediyorlar. Anketler yayınladıklarını söylüyorlar. Belirli, kendilerine has basın yayın organlarında yayınladıkları o anketlerde çok daha gerilerde olduğumuzu söyleyeme çalıyorlar. Kendi adaylarının, tutmayan adaylarının tuttuğunu ifade etmeye çalışıyorlar, gayret ediyorlar, parlatmaya çalışıyorlar. Bütün bunlara şahit oluyoruz. Kayseri’ye kadar ekip gönderdiler. Orada kendilerine has, yakın gazetecileri buldular. Partilerine gittiler. ‘Haseki’nin ne açığı var, acele bize söyleyin, nerelerden vurabiliriz’ dediler. Ben, belli grupların ABD’ye kadar arayıp, 'elinizde bant var mı, bir şey diyor musunuz, ses kaydı var mı?' diye sorduklarını biliyorum. Arife tarif gerekmiyor. Kimlerin yaptığını tahmin edersiniz."