Fenerbahçe'den tarihi bağış kampanyası!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, finansal durumu toparlamak için taraftarların da içinde olduğu bir kampanya yapacaklarını açıkladı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün finansal yapısını düzeltmek amacıyla taraftarların içinde olduğu bir kampanya başlatacaklarını söyledi.



Mali durumun normale dönmesi için hamle yapmaları gerektiğini kaydeden yönetici, "Bir kampanya yapmaya karar verdik. Ayda 5-10 lira verebilecek insanlardan tutun, tek seferde 500 bin, 1 milyon verebilecek insanları bir araya getirin, Fenerbahçe'nin kimseye muhtaç olmamasını sağlayacak duruma gelmesi için bir kampanyaya başlayacağız. Bunu taraftarlarımızla birlikte yaparsak, FFP konusunda daha iyi sunma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerium çok çok iyi gidiyor. Forma satışlarında 192 bin 800 küsürdeyiz. Bu rakam kulüp tarihimizde, Fenerbahçe'deki rekor tarih olan galiba 2012'den sadece %6 geride... Geçen seneyi, bizim geldiğimiz dönemi ekleyince geçtiğini göreceksiniz. Geçen sezona göre forma satışlarımız %47 daha fazla.

''FFP KONUSUNDA ŞU AN VAHİN DURUMDAYIZ...''



UEFA ile yaptığımız anlaşmada her sene maksimum 30 milyon euro zarar etme şartı var, bunun için bizim 60 milyon euro kar etmemiz lazım. Bunun imkanı yok. Eğer FFP'den cezalandırılacak isek, yerel liglere bakabilecek ve böylece daha fazla yatırım yapabilecek durumdayız. Geldiğimiz noktada vahim durumdayız. Biz bir sermaye artışı yaptık, UEFA'ya sorduk bunu bir gelir olarak kabul edilir mi diye... İlk intibamız, 3'te 2'si benden geldiği için saymayabilirler ancak 3'te 1'i derneğin 17 bin kişisinden geldiği için kabul edilebilir diyoruz. Tabii bunlar beyin fırtınası, saydırabilir miyiz, saydıramaz mıyız? Bakıyoruz.