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ABD'nin büyük korkusu! Yüzlerce kişi sınıra ulaştı

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Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 700 kişilik yeni göçmen grubu Guatemala sınırına ulaştı.
ABD'nin büyük korkusu! Yüzlerce kişi sınıra ulaştı
ABD'nin büyük korkusu! Yüzlerce kişi sınıra ulaştı ABD'nin büyük korkusu! Yüzlerce kişi sınıra ulaştı ABD'nin büyük korkusu! Yüzlerce kişi sınıra ulaştı

La Prensa gazetesinin haberine göre, pazartesi günü Guatemala sınırını  geçenlere katılmak üzere 700 kişilik yeni "göçmen karavanı" ülkenin Guatemala  sınırındaki Agua Caliente bölgesine geldi.

Göçmenler, daha iyi bir hayat için ABD'ye gitmek istediklerini ifade  ediyor. Göçmenlerin, kimliklerini belirten bir belge göstermeleri karşılığında  Guatemala'ya geçişlerine izin veriliyor. Şu anda kısmen kapalı olan sınır  hattının güvenlik güçleriyle çevrili olduğu dikkati çekiyor.

Agua Caliente bölgesinde, karavanın geçişini engellemek sıkı güvenlik  önlemleri alındı. Honduras polisi Guatemala ve El Salvador sınırında 54 kontrol  noktası kurdu. Ayrıca, ülkede yetkililer "Göç yolunda hayatınızı riske atmayın."  çağrısı yapıyor. Honduras Dışişleri Bakanlığına göre, geçen ekim ayından bu yana göçmen  karavanıyla ABD sınırına giden kişilerden hiçbiri sığınma hakkı veya bu ülke  topraklarında yasal bir şekilde kalma hakkı elde edemedi.

"TAM ANLAMIYLA BİR HİÇLİĞE GELİYORLAR"

ABD'de göç konusunda uzman Avukat Tania Silva, yaptığı açıklamada,  göçmenlerin ABD tarafından kabul edilme oranının çok düşük olduğunu söyledi.

Başvuruların yüzde 90'ının reddedildiğini belirten Silva, kabul gören  yüzde 10'unun ise avukatlar tarafından temsil edilenlerden oluştuğu bilgisini  verdi.

Göçmen karavanıyla gelenlerin birçoğunun sığınma hakkı olmadığını  vurgulayan Avukat Tania Silva, "Buraya gelenlerin çoğu şiddetten kaçıyor. Şiddet  ne kadar kötü olursa olsun, tek başına sığınma hakkı alabilmek için yeterli  değil." ifadelerini kullandı.

Önceki karavanlarla gelenlerden birçok kişinin pişman olduğunu dile  getiren Silva, "Ben üçüncü karavanın yalan haber olduğunu düşünmüştüm. Gerçek şu  ki tam anlamıyla bir hiçliğe geliyorlar. Önceki göçmenlere yolculuğun kolay  olacağı, korunacakları ve ABD sınırına vardıklarında geçmelerine izin  verilecekleri söylenmişti." diye konuştu.

Silva, daha önce gelen göçmenler arasından birçok çocuğun kaybolduğunu  ve hala bulunamadığını hatırlattı.

Honduras hükümeti dün ABD'ye gitmek üzere 709 Honduraslının bulunduğu  bir göçmen karavanının ülkenin San Pedro Sula bölgesinden Guatemala'ya geçtiğini  açıklamıştı.

Honduras Acil Durum Komisyonu (Copeco) Direktörü Lisandro Rosales, dün  359 kişinin yasal yollardan, 350 kişinin ise kaçak olarak Guatemala'a geçtiğini  doğrulamıştı.

Rosales, göçmenler arasında bulunan 23 çocuğun, yanlarında kendilerine  eşlik eden kimse olmadığı için Çocuk, Genç ve Aile İdaresine sevk edildiğini  duyurmuştu.

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