Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili açıklamalarda bulunurken, Aatif Chahechouhe için Çaykur Rizespor ile anlaştıklarını ancak oyuncunun gitmediğini söyledi.
Aatif ile Rizespor'un anlaşması gerektiğini kaydeden başkan, "Aatif'i affettik, kendisini isteyen takımlar var. En çok isteyen takım Çaykur Rizespor oldu. Biz transfer için Rizespor ile anlaştık, el sıkıştık. Ama Aatif, Rizespor ile anlaşmadı. Bu durumdan dolayı biraz da kızgınım. En kısa sürede anlaşmalarını bekliyoruz." dedi.
17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
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Ali Koç açıkladı! "Aatif için anlaştık"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili açıklamalarda bulunurken, Aatif Chahechouhe için Çaykur Rizespor ile anlaştıklarını ancak oyuncunun gitmediğini söyledi.
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