17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 96.026 0.64
  • Altın: 223,129 0.63
  • Dolar: 5,3606 0.29
  • Euro: 6,1069 0.15

Trabzonspor kupada avantajı kaptı!

»
Trabzonspor kupada avantajı kaptı!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etti
Trabzonspor kupada avantajı kaptı! Trabzonspor kupada avantajı kaptı! Trabzonspor kupada avantajı kaptı!


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'u konuk etti. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Ekuban ile 63. dakikada Rodallega'dan geldi. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 46. dakikada Nizamettin kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak tarihinde Balıkesir'de oynanacak.

TRABZONSPOR 2 - 1 BALIKESİRSPOR

Stat: Medical Park

 

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 56 Abdulkadir Parmak), Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Ibanez), Ekuban (Dk. 85 Berkay Sefa Kara), Rodallega

 

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Uğur Aygören (Dk. 67 Okan Alkan), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Mehmet Boztepe (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Nizamettin Çalışkan, Kethevoama (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Beleck, Otoo

Goller: Dk. 45+1 Ekuban, Dk. 63 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 48 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kart: Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top, Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinin hemen içinden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti.

45+1. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ekuban, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Atilla Özmen'in yanından filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Balıkesirspor Baltok, beraberliği sağladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Hasan Batuhan Artarslan'ın önünden Nizamettin Çalışkan, gelişine şık bir vuruşla filelere yolladı: 1-1

63. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Rodallega kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...Ali Koç'un Çaykur Rizespor'la anlaştıklarını açıklamasının ardından Aatif Chahechouhe da bugün Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor yasaklandı!Trabzonspor yasaklandı!Trabzonspor, kulübe gelen transfer yasağının, 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını açıkladı.
Soldado yeni takımıyla anlaştı! 5 milyon euro...Soldado yeni takımıyla anlaştı! 5 milyon euro...Roberto Soldado'nun Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Ali Koç'tan canlı yayında itiraf!Ali Koç'tan canlı yayında itiraf!Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Camiaya Sesleniş" programında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, eski teknik direktörleri Cocu için "Dönüp bakınca bu kararın kesin hatalı olduğunu görüyoruz" dedi.
Trabzonspor kupada avantajı kaptı!Trabzonspor kupada avantajı kaptı!Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etti
Ali Koç açıkladı! "Aatif için anlaştık"Ali Koç açıkladı! "Aatif için anlaştık"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aatif Chahechouhe için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
  • Fenerbahçe'den tarihi bağış kampanyası!17 Ocak 2019 Perşembe 08:20
  • G.Saray'da bir ayrılık daha! 12 milyon euro...16 Ocak 2019 Çarşamba 13:04
  • Fatih Terim'den Belhanda kararı!16 Ocak 2019 Çarşamba 11:48
  • Trabzon'un teklifine Olcay'dan sürpriz cevap16 Ocak 2019 Çarşamba 11:47
  • Alan'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!16 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
  • Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor16 Ocak 2019 Çarşamba 09:58
  • Altı gollü karşılaşmada galip çıkmadı16 Ocak 2019 Çarşamba 08:54
  • G.Saray'da kara tablo! Son 9 sezonda...15 Ocak 2019 Salı 10:25
  • Dzyuba'dan Fenerbahçe yorumu!15 Ocak 2019 Salı 08:44
  • Ali Koç'un programı ertelendi15 Ocak 2019 Salı 08:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri