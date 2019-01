Ali Koç'tan canlı yayında itiraf!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Camiaya sesleniş" programında canlı yayında sarı-lacivertli takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"Cocu transferinde hatalıydık"



Ali Koç, Phillip Cocu'yla ilgili çok önemli bir itirafta bulundu ve "Biz teknik direktör için kriterler belirledik ve bu kriterlere Cocu uyuyordu. Dönüp bakınca bu kararın kesin hatalı olduğunu görüyoruz çünkü Hollandalı hocaların Avrupa ve Türkiye'deki başarılarını daha iyi sorgulayabilmeliydik." diye konuştu.



"Aatif için anlaştık ama..."



Transferlerle ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Aatif'ı affettik, kendisini isteyen kulüpler var, Rizespor en çok isteyen kulüp, biz Rizespor ile anlaştık. Ancak ne yazık ki, Aatif, Rizespor ile henüz anlaşamadı. Şu anda bizde, en kısa sürede anlaşmasını bekliyoruz." dedi.



"Şener'i Beşiktaş'a teklif etmedik"



Ali Koç ayrıca "Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a ya da başka bir menajere teklif etmedik. İnşallah onunla da sözleşme uzatacağız. Skrtel ile de sözleşme uzatmak için görüşeceğiz." ifadelerinde bulundu.



Transfer yapılacak bölgeler



Transfer yapmak için eksik bölgeleri tespit ettiklerini belirten Ali Koç: "Ekranda mor renkle işaretlenmiş olarak gördüğünüz pozisyonlara transfer yapmayı hedefliyoruz. 5 pozisyonun en az 3'ü veya 4'üne transfer için görüşmelerimiz sürüyor." dedi.







İşte Ali Koç'un yaptığı tüm açıklamalar;



''BELKİ TRANSFERLER YOUTUBE'DAN AÇIKLANACAK''



Fenerbahçeliler, Youtube kanalımıza yüklenin. Belki de transferler ilk olarak Youtube'da açıklanacak. Sosyal medyada değerimiz arttıkça, marka değerimiz de artacaktır. Bir hasta doktora gittiğinde rahatsızlığını rahatlıkla anlatabilir ama röntgen çekince durumu daha iyi anlıyorsun. İşi dışarıdan görmekle içinde olmak arasında büyük fark var.



''AYAKTA DURAN, SOKAKLARA DÖKÜLEN FENERBAHÇE CAMİASIDIR''



Şike ve kumpas davasının her aşamasını yakından takip ediyoruz. Bu konularda gücümüz yettiğince kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bizim için öncelikli olan yargıtayda bekleyen davamız. Bu süreç malesef çok uzadı. Bu kadar uzamasına gerek var mıydı bilemiyorum. Başkan olarak bu kadar uzamasına bir anlam vermekte zorlanıyorum. Sonuçta hukuka güvenmek zorundayız. Fenerbahçe'de 7'den 77'ye herkesin ortak olduğu bir nokta var. O da 3 Temmuz süreci. Fenerbahçe'nin başında varsa bu konuya dikkat edecektir. Zamanında başkanımızın da belirttiği gibi, bu konuda ilk günden beri dimdik ayakta duran, sokaklara dökülen Fenerbahçe camiasıdır. Bugün atıp tutmak kolay, o günlerde ayakta durmak hiç kolay değildi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.



''GEREKLİ KAYNAKLARI YARATMADA BAŞARILIYIZ''



Beni seçim sürecinde FETÖ'cü yapmaya çalıştılar. Bana yapılan bu saldırılara şaşırmıyorum. 100 bin kişi beni BİMER'e, CİMER'e şikayet etti. Zaman zaman bu saldırılara maruz kalıyoruz. Her şekilde bu dava sonucu bizim lehimize çıkacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. 7 ayda gerekli kaynakları yaratmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız da bu konuda bizlere destek verdiler. Sosyal medya diye bir realite var. Kullanmasak dahi bunu kabul etmek zorundayız. Samimi kullanıcılar olduğu gibi, yalanlar da söyleniyor. Bazı insanlar da buna inanıyor.



"COCU TRANSFERİNDE HATALIYDIK"



Zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabiliriz, hatalarımız olabilir ama biz hatalarımızdan da dönmeyi bilen insanlarız. Özetleyeceksek başarısız olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bunun röntgenini de çekmek lazım. Biz bir felsefeden bahsediyorduk. Neydi o felsefe? Takımı gençleştirmek, ödenen maaşları indirmek, parlattığımız oyuncuları satıp ekonomik olarak kulübü güçlendirmek. Biz teknik direktör için kriterler belirlemiştik. Neden Cocu'yu seçtik? Genç bir hoca, belli bir başarı yakalamış, yeni bir maceraya hazır olması, alt yapıdan oyuncular oynatmış ve bizim vereceğimiz bütçelere uygun takım oluşturmasıydı. Bunun için Cocu'yu transfer ettik. Şimdi baktığımızda bu kararın hatalı olduğunu görüyoruz. Hollandalı hocaların bu ülkeye uymadığını daha iyi analiz edebilirdik. Hocamız bizim şartlarımıza uyamadı. Birçok kırılma maçı oldu. O kırılma maçlarındaki başarısız sonuçlara rağmen hocamızın arkasında durduk. Ancak puan tablosundaki yerimiz kabul edilecek gibi değildi. Ardından yollarımızı ayırma kararı aldık.



''COCU BARCELONA'NIN LİSTESİNDEYDİ''



Göreceksiniz ki 48 yaşındaki Cocu, ileride çok büyük bir teknik direktör olacak. Temmuz ayında Barcelona yöneticileri ile konuşurken beni Cocu'yu aldıkları için tebrik etmişlerdi. Tanıyor musunuz dediğimde de hoca arayışında düşündüğümüz isimlerden birisi olmuştu demişti.



''KOEMAN ADAM GİBİ ADAM''



Ardından Erwin Koeman ile devam ettik. Kendisine teşekkür plaketi de verdik. Niye verdik? Çünkü takımı zor bir dönemde yalnız bırakmadı. Ankaragücü maçından sonra soyunma odasına indim ve Erwin'e ''Yarın takımı antrenmana sen çıkartır mısın?'' dedim. Kabul etmeyebilirdi ama etti, bizi yalnız bırakmadı. Adam gibi adam derler ya, Erwin Koeman tam olarak öyle biriydi.



''İYİ Kİ ERSUN HOCAYI GETİRDİK''



Ersun hocayı getirdik, iyi ki getirmişiz. Bu takım, bu sıralamada olacak bir takım değil. Saha içi olduğu kadar saha dışında da Fenerbahçe'nin canlanmaya ihtiyacı vardı. Ersun hoca da bu işi çok iyi yapıyor. Çok kısa zamanda apayrı bir hava geldi takıma. İnanıyorum ki ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'ye yakışan sonuçlar almaya başlacağız. Bununla birlikte Volkan Ballı'yı getirdik. Samandıra'ya çok pozitif katkıları olacağını düşünüyorum.



''FUTBOLDA PATRON COMOLLI''



Comolli'nin görevine son verilmesi söz konusu değildir. Sportif Direktör olarak futbolda patron Comolli'dir. Onun tek işi A takım değil, Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmektir. Taraftarımız bombalar bekliyor ama bitmeyen hiçbir iş, iş değildir. Sezon başında yaptığımız bazı transferlere ''Vay be, nasıl transfer ettiler'' dendiğini de unutmamak lazım. Ancak malesef beklediğimizi alamadık.



''SOW, GUİZA NASIL GELDİ?''



FFP kıskacı varken, bütçemiz belliyken öyle büyük yüksek bütçeli transferler yapacak durumumuz yok. Biz istemez miyiz 40, 50, 60 milyon Euro transferlere harcayalım. Ama zaten bu paraları harcayarak kulübün ekonomisi bu hale geldi. Ersun hocanın ifade ettiği gibi Moussa Sow, Fransa gol kralı olarak geldi ama 10 milyon euroya geldi. İspanya gol kralı Guiza, 14 milyon euroya geldi. Bugün bu liglerin gol kralları bakın bakalım kaç paraya gelebiliyor. İmkanları, zeminleri anlamakta çok fayda var. Biz de tribünlere oynamayı isteriz ama bizim önceliğimiz geleceği daha sağlam hale getirmektir.



''BU FORMAYI SEN, BEN GİY DAHA ÇOK PUAN TOPLARIZ''



Takımın oynadığı futbol, puan sıralamasındaki durumlarının sorumlusu başta ben olmak üzere biziz. Bunun mahcubiyeti içindeyiz. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. En kötü senaryoyu çizin deseler bu kadarını çizemezdi. Bu formanın içine seni, beni koy daha çok puan toplar. Slimani gibi bir futbolcunun son 26 şutunun kaleyi bulmaması beceriksizlikle bir ilgisi olamaz. Umarım en kısa sürede üzerimizdeki kara bulutlar dağılır.



''BU SEZON ARTIK KAYBEDİLDİ''



Sonuçlardan dolayı çok mahcubuz. Bazen insan, boğulmuş hissediyor. Bir hafta sonunu da çocuklarınla beraber mutlu bir şekilde geçirmek istiyorsun ama olmuyor. Üzerimizde büyük bir şansızlık var. Antalyaspor maçında kaçırdıklarımız, atmaktan daha zor. Sivas maçı da öyle. Umarım Ersun hoca ile birlikte bu engelleri de aşacağız. Bu sezon evet, kaybedilmiştir ama kaybetmeyi de kazanca çevirebiliriz.



''OZAN TUFAN ÖZEL BİR VAKA, ÖZEL BİR YETENEK''



Barış, uzun yıllar takımımıza fayda verebilecek bir futbolcu ama oynaması gerekiyor. O yüzden sezon sonuna kadar Malatyaspor'a kiraladık. Maaşının da yarısını Malatyaspor veriyor. Erol hocanın da ilgisini çeken bir futbolcu. Ozan Tufan özel bir vaka, özel bir yetenek. Zaman zaman kilo alsa da inanılmaz bir fizik kalitesi var. Çok erken yaşta ön plana çıkması onun için zararına oldu. Ben de üzülüyorum onun için. Ben ve Semih Özsoy, kampa ilk geldiğimizde yanımıza ilk gelen futbolcu Ozan'dı. İnanılmaz kilo vermiş, inanılmaz fit, kendisine hocalar tutmuş. Bu sezon yeni transferimiz sensin demiştik. Ama ne olduysa olmadı. Ayrılırken de aklını başına topla, Allah'ın sana verdikleri yeteneklere şükretmeyi bil, sen özel yeteneklerine sahipsin, daha iyi geri dön demiştim. İnşallah öyle olacak. Yiğithan'ı bonservisiyle verdik ama satın alma opsiyonu bizde. Umarım bir gün tekrar Fenerbahçe'ye geri döner.



''AATIF İLE RİZESPOR İLE ANLAŞTIK, GİTMEK İSTEMEDİ''



Aatif'i affettik, kendisini isteyen takımlar var. En çok isteyen takım Çaykur Rizespor oldu. Biz transfer için Rizespor ile anlaştık, el sıkıştık. Ama Aatif, Rizespor ile anlaşmadı. Biz de en kısa sürede anlaşmalarını bekliyoruz. Sağ bekimiz Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a teklif etmedik. İnşallah onunla da sözleşme uzatacağız. Martin Skrtel olsun, diğer sözleşmesini bitecek tüm oyuncular olsun, hepsiyle tek tek görüşeceğiz.



''VEREBİLECEĞİM TRANSFER HABERİ VAR AMA...''



Hocamız, muhakkak Andre Ayew'in kalmasını istiyor. Bonservisini almamız mümkün değil, neler yapacağız onlara bakacağız. Takımının Premier Lig'e çıkıp çıkmayacağı da önemli. Devre arası transfer dönemi içinb forvet, sol açık, sağ açık, forvet arkası ve stoper takviyesi yapmak istiyoruz. Bu 5 bölgeden en az 3'üne transfer yapmak istiyoruz. Verebileceğim transfer haberi var aslında ama bitmeden açıklamak istemiyorum. Orta sahayı güçlendirmek istiyoruz. Orta sahayı güçlendirdiğimizde gollerin de geleceğini düşünüyoruz.



''TOLGA'YI AMERİKA'YA HASTANEYE GÖNDERDİK''



Tolga Ciğerci için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Tolga, bugüne kadar bir kuruş para ödemediğimiz bir oyuncu. Tolga Ciğerci'yi Amerika'ya dünyanın en iyi ayak doktoruna gönderdik. Böyle sakatlıklarda futbolcunun ya kariyeri bitiyor, ya da sahalara dönüyor. Eğer oyuncuyu sahalara döndürebilirsek Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Eski takımında oynadığında çok büyük katkısı vardı. Şu halinde bile pek çok atkif futbolcudan daha çok aktif yapıyor. Havuz içinde aylardır antrenman yapıyor. Bir an önce ayağına top değmesi gerekiyor.



''TÜRK FUTBOLCULAR, FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTER''



Bu transfer döneminde 30-31 yaşlarında oyuncular da gelebilir ama genç futbolcu hedefimiz hiç bir zaman değişmeyecek. Uzun zaman planlarımızda bir değişiklik yok. Bu sezon alt yapıdan 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme yaptık. 3'ü katkı verse, Fenerbahçe için büyük katkı. Fenerbahçe her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Fenerbahçe'ye her dönemde Türk futbolcuların gelmek istemesi normaldir. Bunu sadece Türkiye'de oynayan futbolcular için söylemiyorum, yurt dışında oynayan Türk futbolcular için de söylüyorum. Zaten yurt dışında daha çok Türk futbolcu çıkıyor. Onları da yakın zamanda Türkiye'ye çekmek gerekiyor. Zemin ve zaman şartlar oluştuğu zaman takımından ayrılmak isteyen futbolcuların, bize katılması söz konusudur.



''VOLKAN, TAKIMA DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ''



Kadro dışı bıraktığımız futbolcuların bi sebebi vardı. Ersun hoca geldiğinde kendisine sorduk, o da Ozan'a inandığını ve Alanyaspor'a gitmesinin doğru olacağını, diğer 3 futbolcuyu da görmek isteyeceğini söyledi. Biz de bu 3 futbolcuyu kampa yolladık. Volkan olayı biraz daha farklı. Ben Volkan konusunda nasıl kadroya döneceği konusunu adım adım tarif ettim. Kendisi ya istemedi, ya mesajı almadı. Söz konusu Fenerbahçe ise bizde inatlaşma asla olmaz. Buna rağmen kendisinden bir adım atılmamıştı. Üzüldüğünü biliyordum, ben de üzülüyordum. Ersun hocamız geldikten sonra Volkan, takıma geri dönmek istediğini söyledi. Bana mesaj attı, hocamıza mesaj attı. Hocamızla konuştuk, ikimiz de uygun gördük. Kendisi de takımın parçası olmak istediği için kendisine yakışanı yaptı.



''HOŞGELDİN VOLKAN...''



Biz kimseyi hayat boyu cezalandıracak değiliz. Affedilmeyecek hiçbir şey yoktur diyen de benim. Volkan'a ''Özür dilemek istiyorsan çık özür dile'' dedik. Yazılı bir şey yazarsan pek samimi gözükmeyebilir dedik. Bir açıklama yapacağını da biz açıklamadık, kendi açıkladı. O açıklamaya göre takımda kalmayabilirdi de. Açıklama yapacağı yeri biz versek bu sefer şov yapıyor diyeceklerdi. Ne yaparsan yap herkese yaranamıyorsun. Şimdi Volkan'dan beklentilerimiz arttı. Volkan'a hoşgeldin diyorum, Dirar'a hoşgeldin diyorum, Aatıf'a hoşgeldin diyorum. Aatıf'ın da en kısa sürede Rizespor ile anlaşmasını bekliyorum.



''UMARIM ERSUN HOCA İLE 4. YILDIZI TAKARIZ''



Ersun hoca planlarımızda yok demiştim, kendisiyle uzun vadeli planlar yapamayız demiştim. Değişimde en doğru insan Ersun Yanal'dı. Sosyal medyadaki baskı nedeniyle Ersun hocayı getirmedik, doğru kişi olduğu için getirdik. Tribünlere oynamak için bu değişikliği yapmadık. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da atmosferi değiştirmemiz lazımdı. Bunun için en doğru insan Ersun hocaydı. Ersun hoca için de bu bir fırsat. Artık Ersun Yanal'ın da hayal ettiği 4. yıldızı Fenerbahçe takmalı. Umarım birlikte çok güzel günler yaşarız. Bu mutluluğa çok ihtiyacımız var. Artık bu camianın mutluluğa ihtiyacı var. Takviye yapalım yapmayalım, ki takviye yapacağız, Ersun hoca bu takıma inanıyor. Ben çok ümitliyim.



''ALT LİGLERDE BİR TAKIM SAHİBİ OLMA İMKANI VERİLMELİ''



İnşallah TFF, alt liglerde bizim gibi kulüplere Süper Lig'e çıkmadan takım sahibi olma imkanı verir. Bununla birlikte Balkanlari Portekiz ya da Almanya'da, bu üç yerden birinde bizim bir takımımız olması lazım.



Hagi doğru söylüyor. 2 milyon euro alınan yerde ekonomik sıkıntı olmaz diyor. Hakikaten doğru söylüyor.







''FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMI, LAKERS'TAN SONRA İKİNCİ''



Türk sporunun gurur duyacağı bir erkek basketbol takımımız var. Bizden önceki yönetime de teşekkür etmek lazım bu tohumları attığı için. Bizi diğer camialardan ayıran şeylerden biri de, 30 milyon euro bütçeli bir basketbol takımı.



Fenerbahçe, dünyada LA Lakers'tan sonra twitter üzerinde en çok etkileşim alan basketbol takımı konumunda. Burada NBA dışında sadece Fenerbahçe yer alıyor. Bu tablo çok önemli.



''OBRADOVIC BİZİMLE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE...''



Bu sene basketbolda açığımız 15 milyon euro. Obradovic bizimle devam ediyor, bizimle devam ettiği sürece başarılarına başarı katması için bu bütçeleri oraya sağlayacağız. Bunu devam ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.



Basketbolla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Geçen Real Madrid maçında, maçı televizyondan seyrettim. Çok iyi bir seyircimiz var. O maçta bütün koltuklar satılmıştı ama sanki biraz daha işler kötü giderken, sizden rica ediyorum, biraz geriye düştüğümüz zaman takıma destek olmamız lazım. Esas itici güç olacaksak, gerideyken itici güç olmamız lazım. Öne geçince salon ayağaa kalktı, ben biraz daha rica ediyorum gerideyken destek vermeleri için.



London Football Exchange, futbol kulüplerine kredi veren bir kuruluş. Görüştüğümüz doğrudur, imza aşamasına çok yaklaştık. Fakat devletimizin Türkiye Bankalar Birliği ile yapmış olduğu hamleden sonra bir frene bastık. Ne olacağını görmek istedik. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz. Ziraat Bankası önderliğinde bu konuya el atılmasını sonuna kadar destekliyoruz ancak tam detayar netleşmediği için çok da yorumda bulunmayacağım.



''HANGİ TAKIM NE KADAR VERGİ ÖDEMİŞ BİR BAKSINLAR''



Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim ben, Fenerbahçe'ye özel bir muamele gibi şeyler... Keşke öyle bir gücüm olsa da, bir ziyaretle Türkiye Bankalar Birliği'ni ayağa kaldırıp, Türk futbolunu kurtarabilseydim. Öyle olsa zaten 17. sırada olmazdım. Fenerbahçe son 10 yılda devetimize 1 milyar TL vergi ödemiş bir kulüptür. Bu iddiaları ortaya atanlar önce hangi kulüp ne kadar vergi ödemiş, hangi kulüp için vergi affı olmuş bir bakması gerekir. Bunun yanı sıra Fenerbahçe, futbol ve basketbol statlarını kendi başına yapan tek kulüptür. En başarılı zamanımız FETÖ kumpasına denk geldi, en iyi dönemimize... Bu FETÖ'nün bize saldırısına rağmen benzer duruumdayız diğer kulüplerle, belki de daha iyi durumdayız. Onun için bize bu çamuru atanların 10 kere düşünmelerini rica ediyorum.



''FFP KONUSUNDA ŞU AN VAHİN DURUMDAYIZ...''



UEFA ile yaptığımız anlaşmada her sene maksimum 30 milyon euro zarar etme şartı var, bunun için bizim 60 milyon euro kar etmemiz lazım. Bunun imkanı yok. Eğer FFP'den cezalandırılacak isek, yerel liglere bakabilecek ve böylece daha fazla yatırım yapabilecek durumdayız. Geldiğimiz noktada vahim durumdayız. Biz bir sermaye artışı yaptık, UEFA'ya sorduk bunu bir gelir olarak kabul edilir mi diye... İlk intibamız, 3'te 2'si benden geldiği için saymayabilirler ancak 3'te 1'i derneğin 17 bin kişisinden geldiği için kabul edilebilir diyoruz. Tabii bunlar beyin fırtınası, saydırabilir miyiz, saydıramaz mıyız? Bakıyoruz.



''BİR KAMPANYA YAPMAYA KARAR VERDİK''



Bir kampanya yapmaya karar verdik. Ayda 5-10 lira verebilecek insanlardan tutun, tek seferde 500 bin, 1 milyon verebilecek insanları bir araya getirin, Fenerbahçe'nin kimseye muhtaç olmamasını sağlayacak duruma gelmesi için bir kampanyaya başlayacağız. Bunu taraftarlarımızla birlikte yaparsak, FFP konsunda daha iyi sunma imkanımız olacak.



Yönetim kurullarında fikir ayrılıkları olur, olması normaldir, olmazsa orada yönetim kurulu olmaz. Ama kavga gibi şeyler tamamen hayal ürünüdür.



Phillip Cocu, bir televizyon kanalında... Bizden ayrıldıktan sonra, iki gün boyunca Cocu ile görüştük, Ali Koç hakkında ne diyor gibi. Bekleyin, bekleyin o gün geliyor. Programın son yarım saatine bırakıyorlar. Geliyor program saati, bir şeyler gösteriyorlar. Ne bir röportaj var, ne bir şey. Bundan iki üç gün sonra Cocu ile toplantım vardı. Golf oynarken bulmuşlar, bir de inandırı olsun diye 9:53 falan yazıyorlar. Cocu'ya dedim ki, güzle cevaplar vermişsin. Ne cevabı dedi? Ben kimseye röportaj vermedim dedi. Adamın biri benimle fotoğraf çektirdi, sonra gitti dedi. Böyle bir spor medyasıyla iç içeyiz. Ondan sonra iletişim yapmıyorsunuz diyorlar. Bizim iletişim şeklimiz farklı. Ama bizim de bir yoğurt yiyişimiz var.



''BİZİM GİZLİMİZ SAKLIMIZ YOK, NE YAPIYORSAK ORTADA''



Yaratmak istedikleri intiba, benim Fenerbahçe üzerinden bir şekilde siyasete gireceğim şeklinde. Siyasetle işim olmaz diye diye dilimde tüy bitti. Cumhurbaşkanımızın Türk sporundaki yeri önemli. Türk sporu ve Fenerbahçe üzerine bir sohbet ettik. Kendisi de iyi bir Fenerbahçeli. Bizim gizlimiz, saklımız yok, biz ne yapıyorsak ortada.



Geçenlerde bir grubun köşe yazarı benim FETÖ'cü olduğumu söylemiş. Sonra baktık ki bu şahıs okullarını övmüş, gidip el öpmüş, bu özlem bitsin demiş.



Öncelikle ben de bir taraftarım ve onlarla aynı şeyi hissediyorum. 17. sıradayız ve taraftarlarımızın kızması, tenkit etmesi doğal. Taraftarlar için en çok üzüldüğüm, bana üzülmeleri.



Fenerium çok çok iyi gidiyor. Forma satışlarında 192 bin 800 küsürdeyiz. Bu rakam kulüp tarihimizde, Fenerbahçe'deki rekor tarih olan galiba 2012'den sadece %6 geride... Geçen seneyi, bizim geldiğimiz dönemi ekleyince geçtiğini göreceksiniz. Geçen sezona göre forma satışlarımız %47 daha fazla.



Taraftarımızı ikaz etmek istiyorum. Her türlü insanı sahte formalarla kandırıyorlar. Fenerium'un telefon satışı yoktur, bunlara inanmayın. Hem bize hem kendinize zarar veriyorsunuz. Bu tip konularla karşılaştığınız zaman bize haber verin, harekete geçelim. Hem almayın, hem de bizleri ikaz edin.