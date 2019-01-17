Soldado yeni takımıyla anlaştı! 5 milyon euro...

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken Soldado hakkında bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol golcünün, Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Daha önce de aynı iddia ortaya atılmış, Fenerbahçe'nin transferden 5 milyon euro bonservis bedeli alacağı belirtilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. Al Shabab Riyad'ı, Kayserispor'un eski hocası Sumudica çalıştırıyor.

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Soldado, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal ve Fenerbahçe formaları giydi. Tecrübeli golcü, bu sezon 7 lig maçında oynadı ve 1 asist yaptı.

33 yaşındaki forvet, Sarı-Lacivertliler'den 3.5 milyon euro garanti ücret ve puan başı da 5 bin euro prim kazanıyordu. Fenerbahçe, onu elden çıkararak hem sezonluk maaşından hem de primlerinden kurtulmuş olacak. (Güneş)