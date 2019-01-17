17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 96.026 0.64
  • Altın: 223,129 0.63
  • Dolar: 5,3606 0.29
  • Euro: 6,1069 0.15

BAE'ye kötü haber! Artık alamayacaklar

»
BAE'ye kötü haber! Artık alamayacaklar
Danimarka, Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) silah satışını dondurdu.
BAE'ye kötü haber! Artık alamayacaklar BAE'ye kötü haber! Artık alamayacaklar BAE'ye kötü haber! Artık alamayacaklar

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen tarafından parlamentoda yapılan bilgilendirmede, Yemen’deki savaşın bir parçası olarak gösterilen BAE'ye silah ve askeri malzeme ihracatının dondurulduğunu açıklandı.

 

İnformation gazetesinin haberine göre, Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünü de bilgilendirerek, BAE'ye yönelik silah ve askeri malzeme ihracat izinlerinin mümkünse geri çekilmesini istendi.

BAE, Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan'ın müttefiği olarak Yemen'de yer alıyor.

 

Danimarka, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolünden dolayı, 22 Kasım 2018’de, Suudi Arabistan'a da silah ve askeri mühimmat satışını durdurmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fransa'da üniversitede patlama!Fransa'da üniversitede patlama!Fransa'nın Lyon Üniversitesi'nin kampüsündeki bir binada patlama meydana geldi.
BAE'ye kötü haber! Artık alamayacaklarBAE'ye kötü haber! Artık alamayacaklarDanimarka, Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) silah satışını dondurdu.
ABD'nin büyük korkusu! Yüzlerce kişi sınıra ulaştıABD'nin büyük korkusu! Yüzlerce kişi sınıra ulaştıOrta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 700 kişilik yeni göçmen grubu Guatemala sınırına ulaştı.
Ağır bilanço belli olduAğır bilanço belli olduİngiliz haber ajansına konuşan ABD'li yetkili, Münbiç'teki saldırıda 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
Cami önünde İslam'a hakaret ettilerCami önünde İslam'a hakaret ettilerKendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteride İslam karşıtı film izletildi ve İslam'a hakaret eden konuşmalar yapıldı.
İran da tehdit etti: Bombalar üzerine düşecekİran da tehdit etti: Bombalar üzerine düşecekİran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Ali Caferi, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun dün yaptığı tehdit dolu açıklamalara aynı sertlikle cevap verdi. Caferi, "İsrail, İran füzelerinin üzerine düşeceği gün için endişelenmeli" dedi.
  • Sevgililer Günü yasaklandı! Bacılar Günü kutlanacak16 Ocak 2019 Çarşamba 14:48
  • Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın16 Ocak 2019 Çarşamba 12:55
  • Tarihi hezimetin ardından kritik açıklama!16 Ocak 2019 Çarşamba 12:10
  • Kurucusu açıkladı: ABD giderse bölgeye biz gireriz16 Ocak 2019 Çarşamba 11:50
  • FETÖ'cü Kanter, kongre üyelerine giderek Türkiyeyi karaladı!16 Ocak 2019 Çarşamba 11:08
  • İngiliz parlamentosu May’in Brexit anlaşmasını reddetti16 Ocak 2019 Çarşamba 07:56
  • İngiliz parlamentosundan Brexit anlaşması kararı!16 Ocak 2019 Çarşamba 04:58
  • ABD'den sınıra bir hamle daha!15 Ocak 2019 Salı 08:37
  • 7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar15 Ocak 2019 Salı 08:23
  • Tonlarca altını Türkiye'ye gönderecek!14 Ocak 2019 Pazartesi 11:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri