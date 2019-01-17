17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 96.026 0.64
  • Altın: 223,129 0.63
  • Dolar: 5,3606 0.29
  • Euro: 6,1069 0.15

Trabzonspor yasaklandı!

»
Trabzonspor yasaklandı!
Trabzonspor, kulübe gelen transfer yasağının, 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını açıkladı.
Trabzonspor yasaklandı! Trabzonspor yasaklandı! Trabzonspor yasaklandı!


Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama;

 

San Lorenzo kulübünden transfer edilen Emmanuel Mas’ın en geç 2017 yılının sonuna kadar ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 1.000.000-€’luk kısmının ödenmemesi nedeniyle alacaklı kulüp FIFA’ya başvurmuştu. Söz konusu borç mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenirken FIFA, kulübümüze ilgili dosyadan dolayı transfer yasağı cezası vermiş, bu yasağı da 1 yıl süreyle askıya almıştı.

Gelinen süreçte ise, Milan Kulübü’nden 2017-2018 sezonunda toplam 11.000.000-€ Euro karşılığında transfer edilen ve ilk taksitleri de mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenen Jose Ernesto Sosa ile Juraj Kucka’nın ikinci bonservis taksiti olan 2.200.000-€’nun ödenmemesi sonucunda söz konusu kulüp FIFA’ya başvurmuştur. FIFA, Milan Kulübü’nün başvurusu sonrasında askıda beklettiği transfer yasağını uygulamaya koymuştur. Geçtiğimiz hafta itibariyle Milan Kulübü’nün şikayetine konu olan 2.200.000-€’nun ödenmesine rağmen FIFA tarafından verilen bu karar kaldırılmamıştır.

 

Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk firmalarıyla birlikte FIFA ve CAS’a yaptığı itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir. Sadece bir transfer döneminde geçerli olmak üzere; yani içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde kulübümüzün transfer penceresi 31.01.2019 tarihine kadar kapalı olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...Ali Koç'un Çaykur Rizespor'la anlaştıklarını açıklamasının ardından Aatif Chahechouhe da bugün Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor yasaklandı!Trabzonspor yasaklandı!Trabzonspor, kulübe gelen transfer yasağının, 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını açıkladı.
Soldado yeni takımıyla anlaştı! 5 milyon euro...Soldado yeni takımıyla anlaştı! 5 milyon euro...Roberto Soldado'nun Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Ali Koç'tan canlı yayında itiraf!Ali Koç'tan canlı yayında itiraf!Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Camiaya Sesleniş" programında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, eski teknik direktörleri Cocu için "Dönüp bakınca bu kararın kesin hatalı olduğunu görüyoruz" dedi.
Trabzonspor kupada avantajı kaptı!Trabzonspor kupada avantajı kaptı!Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etti
Ali Koç açıkladı! "Aatif için anlaştık"Ali Koç açıkladı! "Aatif için anlaştık"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aatif Chahechouhe için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
  • Fenerbahçe'den tarihi bağış kampanyası!17 Ocak 2019 Perşembe 08:20
  • G.Saray'da bir ayrılık daha! 12 milyon euro...16 Ocak 2019 Çarşamba 13:04
  • Fatih Terim'den Belhanda kararı!16 Ocak 2019 Çarşamba 11:48
  • Trabzon'un teklifine Olcay'dan sürpriz cevap16 Ocak 2019 Çarşamba 11:47
  • Alan'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!16 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
  • Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor16 Ocak 2019 Çarşamba 09:58
  • Altı gollü karşılaşmada galip çıkmadı16 Ocak 2019 Çarşamba 08:54
  • G.Saray'da kara tablo! Son 9 sezonda...15 Ocak 2019 Salı 10:25
  • Dzyuba'dan Fenerbahçe yorumu!15 Ocak 2019 Salı 08:44
  • Ali Koç'un programı ertelendi15 Ocak 2019 Salı 08:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri