ABD'den Türkiye uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelleyerek, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat planlarını bazı gerekçelerle yeniden değerlendirmeye almaları çağrısında bulundu. Suriye ve Irak sınırında riskin arttığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada, Türkiye genelinde seyahat riskinin 3'üncü seviyede olduğu belirtilirken, Suriye ve Irak sınırı bölgelerinde riskin 4'üncü, yani en üst seviyede olduğu kaydedildi. Açıklamada terör tehlikesinden dolayı Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırı yakınlarındaki bölgelere seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapıldı.

Terör gruplarının terör saldırısı düzenleme ihtimali olduğu iddia edildi. Açıklamada saldırılarda genellikle "turistik yerler, ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, eğlence kulüpleri, restoranlar, ibadet yerleri, kültür ve spor merkezleri, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer halka açık mekanların" hedef gösterildiği belirtildi.

ABD'nin Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde seyahat eden vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunmada da sıkıntı yaşayabileceği belirtildi. Zira Türkiye'de çalışan Amerikalı kamu çalışanlarının bu illere yetkililerin izni olmadan seyahat etmeleri yasak.



KAYNAK: VOİCE OF AMERİCA