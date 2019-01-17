Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...

Ali Koç'un Çaykur Rizespor'la anlaştıklarını açıklamasının ardından Aatif Chahechouhe da bugün Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.



Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor ile sezon sonuna kadar anlaştı.



Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.



Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür ederiz.



Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kulanıldı.