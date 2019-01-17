17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 96.026 0.64
  • Altın: 223,129 0.63
  • Dolar: 5,3606 0.29
  • Euro: 6,1069 0.15

Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...

»
Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...
Ali Koç'un Çaykur Rizespor'la anlaştıklarını açıklamasının ardından Aatif Chahechouhe da bugün Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.
Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti... Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti... Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...


Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı. 

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür ederiz. 

Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kulanıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...Ali Koç açıklamıştı! Transfer resmileşti...Ali Koç'un Çaykur Rizespor'la anlaştıklarını açıklamasının ardından Aatif Chahechouhe da bugün Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor yasaklandı!Trabzonspor yasaklandı!Trabzonspor, kulübe gelen transfer yasağının, 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını açıkladı.
Soldado yeni takımıyla anlaştı! 5 milyon euro...Soldado yeni takımıyla anlaştı! 5 milyon euro...Roberto Soldado'nun Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Ali Koç'tan canlı yayında itiraf!Ali Koç'tan canlı yayında itiraf!Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Camiaya Sesleniş" programında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, eski teknik direktörleri Cocu için "Dönüp bakınca bu kararın kesin hatalı olduğunu görüyoruz" dedi.
Trabzonspor kupada avantajı kaptı!Trabzonspor kupada avantajı kaptı!Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etti
Ali Koç açıkladı! "Aatif için anlaştık"Ali Koç açıkladı! "Aatif için anlaştık"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aatif Chahechouhe için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
  • Fenerbahçe'den tarihi bağış kampanyası!17 Ocak 2019 Perşembe 08:20
  • G.Saray'da bir ayrılık daha! 12 milyon euro...16 Ocak 2019 Çarşamba 13:04
  • Fatih Terim'den Belhanda kararı!16 Ocak 2019 Çarşamba 11:48
  • Trabzon'un teklifine Olcay'dan sürpriz cevap16 Ocak 2019 Çarşamba 11:47
  • Alan'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!16 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
  • Kupada Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor16 Ocak 2019 Çarşamba 09:58
  • Altı gollü karşılaşmada galip çıkmadı16 Ocak 2019 Çarşamba 08:54
  • G.Saray'da kara tablo! Son 9 sezonda...15 Ocak 2019 Salı 10:25
  • Dzyuba'dan Fenerbahçe yorumu!15 Ocak 2019 Salı 08:44
  • Ali Koç'un programı ertelendi15 Ocak 2019 Salı 08:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri