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Meclisten geçti! Kiralar düşecek...

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20 milyon kiracının yüzünü güldürecek düzenleme Meclis'ten geçti. Kira fiyat artışlarında yüzde 27 olarak uygulanan tavan artış oranı yüzde 16'ya indi.
Meclisten geçti! Kiralar düşecek...
Meclisten geçti! Kiralar düşecek... Meclisten geçti! Kiralar düşecek... Meclisten geçti! Kiralar düşecek...

Döviz kurlarındaki hareketlilik yüzünden üretici fiyatları yükselince Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

 

Bakanlık tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na dahil edilen bir düzenlemeyle kira fiyat artış oranlarında baz alınan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kullanılması kararlaştırıldı.

Bakanlığın düzenlemesi sonrasında 20 milyon kiracının gözü 2018 yılı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Merakla beklenen veri Ocak ayının ilk haftası açıklandı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 2018 Aralık ayı enflasyonunda TÜFE'de yüzde 0,40 Yİ-ÜFE'de ise yüzde 2,22 düşüş meydana geldi. Aralık ayındaki gerilemeyle birlikte yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 20,30, ÜFE'de ise yüzde 33,64 oldu.

Yaklaşık 10 puanlık fark var

Kira artış oranlarında baz alınan 12 aylık ortalama ÜFE'de yüzde 27, TÜFE'de ise yüzde 16,33 şeklinde gerçekleşti.

Ancak enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte kira artış oranlarında ÜFE yerine TÜFE'nin baz alınmasını ön gören düzenlemenin Meclis'ten geçmemesinden kaynaklı kira artış oranlarının ÜFE üzerinden yapılmaya devam edeceği kaydedilmişti. Bu da bin liralık bir kirada aylık 110 lira daha fazla ödenmesi anlamına geliyordu.

Kiraları düşürecek düzenleme Meclis'ten geçti

İşte milyonlarca kiracının ev sahipleri ile yapacakları zam oranı görüşmelerinde elini rahatlatacak olan düzenleme dün gece Meclis'ten geçti.

ÜFE yerine TÜFE baz alınacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasa'da yer alan bir madde ile yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeli, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemeyecek.

Bin lirada 110 lira daha az ödenecek

Kararın yasalaşmasıyla birlikte 2019 yılında kira artış oranı TÜFE'deki 12 aylık ortalaması olan yüzde 16'yı geçemeyecek. Bu hesaplamaya göre ise bin TL'lik bir evde oturan vatandaşın kirası en fazla yüzde 16'lık zam sonrası bin 160 TL'ye yükselecek. Bu rakam ÜFE baz alınsaydı bin 270 liraya çıkacak kiracılar TÜFE'ye göre 110 lira daha fazla kira ödeyecekti.

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