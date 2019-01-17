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Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruz
Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruz Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruz Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısında konuştu. Bakan Albayrak, "Son dönemde oldukça başarılı hazine ihaleleri gerçekleştirdik. Faizlerde önemli düşüş trendini sağladık. Bu hafta yaptığımız ihaleler bunun en net göstergesi. Çok ciddi bir faiz düşüşü yaşadık. Ocak ayında 27'ler seviyesinde olan bir yıllık tahvil faizi bu 15'indeki ihalede 18,98'e düştü" dedi. Albayrak, enflasyonla mücadelede firmaların daha fazla destek vermesini isterken, marketlerde istedikleri fiyatları göremediklerini açıkladı

 

Bakan Albayrak'ın konuşmasında satırbaşları;

TARİHİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTIK

Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü. Mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Değişim ve dönüşüm süreci yeni başladı. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda 2018'de. Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. 5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşımız bilir. Tüm bu olanlara rağmen demokrasi ve ekonomimizi dimdik ayakta tuttuk. 2013 yılında beri verdiğimiz mücadeleye baktığımızda ekonomik olarak hiçbir ülke bunun altında kalkamazdı.

YOĞUN BİR SÜREÇ BAŞLATIYORUZ

Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz. Elimizde 2 hassas top olduğunu bilerek bunları kırmadan hassas bir şekilde yürüteceğiz. Biri maliye ve para politikalarında hassas yönetim. Küresel sistemde oluşturduğumuz güven. Diğer elimizde sanayici esnaf iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz.

DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ

Enflasyonla mücadelede hedefimizden daha iyi seviyeleri yakaladık. 2019'u çok ama çok güçlü adımlar atarak daha iyi bir noktada tamamlayacağız. Bu değişim ve dönüşüm süreci yeni başladı. Başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik. Nasıl bir düzenleme yapılabileceğin takip edeceğiz. Özellikle küçük baş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık. Fiyatlarda halen maliyet noktasında gidilebilecek bir alanımız mevcut. Pazar ve market fiyatlarını takip ediyoruz. Bakıyoruz marketlerde istediğimiz fiyatlar yok marketlerle konuşacağız. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor.

FAİZLERDE ÇOK CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Son dönemde oldukça başarılı hazine ihaleleri gerçekleştirdik. Faizlerde önemli düşüş trendini sağladık. Bu hafta yaptığımız ihaleler bunun en net göstergesi. Çok ciddi bir faiz düşüşü yaşadık. Ocak ayında 27'ler seviyesinde olan bir yıllık tahvil faizi bu 15'indeki ihalede 18,98'e düştü.

SAMURAY BONO İHRACI GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Borçlanmada hem ihtimal çeşitliliğini sağlayacağız hem de borçlanma maliyetlerini aşağıya çekeceğiz. Esntrüman çeşitliliğini arttırma noktasında çok yakında Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı ile alakalı görüşmelere başladık. YEP'te önümüzdeki bir kaç yıl potansiyel büyümemizin biraz altında büyüme beklenti ortaya koyduk. Önceliğimiz ekonomideki kırılganlıkları bertaraf etmek.

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