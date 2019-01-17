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Avrupa'nın dev ekibi Avcı'yı resmen istedi!

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Avrupa'nın dev ekibi Avcı'yı resmen istedi!
Medipol Başakşehir'le sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 5 yıl uzatan Abdullah Avcı'ya yurt dışından talip çıktı.
Avrupa'nın dev ekibi Avcı'yı resmen istedi! Avrupa'nın dev ekibi Avcı'yı resmen istedi! Avrupa'nın dev ekibi Avcı'yı resmen istedi!


FIFA menajeri Doğan Ercan, Ukrayna kulübü Shaktar Donetsk'in ısrarla Abdullah Avcı'yı istediğini söyledi.  

Doğan Ercan, "Shaktar'ın teknik direktörü Paulo Fonseca'ya İngiltere'den teklif var. Onlar da Abdullah Avcı'yı düşünüyorlar. Bunu Abdullah hocaya ilettim. Şu anda düşünmediğini söyledi. Sadece takımına konsantre oldu. Ama sezon sonu olabilir. Shaktar ısrarcı. Sezon sonu mutlaka kendisiyle anlaşmak istiyor. Abdullan Avcı sezon sonu tekrar görüşülebileceğini söyledi" dedi.  (Radyospor)

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