FIFA menajeri Doğan Ercan, Ukrayna kulübü Shaktar Donetsk'in ısrarla Abdullah Avcı'yı istediğini söyledi.
Doğan Ercan, "Shaktar'ın teknik direktörü Paulo Fonseca'ya İngiltere'den teklif var. Onlar da Abdullah Avcı'yı düşünüyorlar. Bunu Abdullah hocaya ilettim. Şu anda düşünmediğini söyledi. Sadece takımına konsantre oldu. Ama sezon sonu olabilir. Shaktar ısrarcı. Sezon sonu mutlaka kendisiyle anlaşmak istiyor. Abdullan Avcı sezon sonu tekrar görüşülebileceğini söyledi" dedi. (Radyospor)
17 Ocak 2019 Perşembe23 R.Ahir 1440
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Avrupa'nın dev ekibi Avcı'yı resmen istedi!
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