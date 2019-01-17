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Ülkeyi sarsan saldırı! Bilanço artıyor: 10 ölü

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Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan bir polis okuluna terfi töreni sırasında, düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 41’e yükseldi. Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı ilk açıklamada, “Teröre boyun eğmeyeceğiz” dedi.
Ülkeyi sarsan saldırı! Bilanço artıyor: 10 ölü
Ülkeyi sarsan saldırı! Bilanço artıyor: 10 ölü Ülkeyi sarsan saldırı! Bilanço artıyor: 10 ölü Ülkeyi sarsan saldırı! Bilanço artıyor: 10 ölü

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan bir polis okuluna terfi töreni sırasında, düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 41’e yükseldi. Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı ilk açıklamada, “Teröre boyun eğmeyeceğiz” dedi.


Bogota’da bulunan General Santander Polis Okulu’na, terfi töreni sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bilanço yükseldi. Yetkililer ölü sayısının 10’a sayısının 41’e yükseldiğini açıkladı. Gezisini iptal eden Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque başkente geldi. Duque yaptığı ilk açıklamada, “Kolombiya üzgün, ancak şiddete boyun eğmeyecek. Bu sefil bir terör eylemidir” dedi.

 

Saldırgan tören alanına girmeye çalıştı

Şehrin farklı bölgelerinden bile hissedilen patlama yerel saatle 09.30 civarında meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın olduğu saatlerde polis okulunda terfi ve madalya töreni vardı. Yetkililer olayı terörist saldırı olarak nitelendirdi. Başka bir saldırının önlenmesi adına bölgeye giriş yolları kapatıldı. Görgü tanıkları, polis okuluna gelen bir otomobilin dur ihtarına uymadığı ve daha da hızlanarak aracı tesislerin duvarına çarptırarak patlattığını dile getirdi. Saldırganın da öldüğü olayda kullanılan otomobilin içinde bulunan patlayıcının cinsi henüz saptanamadı.

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ölenlerin sayısının 8’e yükseldiği, şimdiye kadar ölenlerin 4’ünün ise kadın olduğunu doğruladı. Ciddi şekilde yaralanan 6 kişinin, El Tunal Hastanesi'nde acil serviste olduğu bildirildi.

Bombalı terör eylemi sırasında Choco kentinde bulunan Duque, acilen başkente dönerken Quibdo'da gerçekleştirmeyi planladığı Güvenlik Konseyi’ni de iptal ettiğini duyurdu.

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