18 Ocak 2019 Cuma23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:34
    • 3°C Adana
    • -6°C Adıyaman
    • -10°C Afyon
    • -18°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 96.817 1.47
  • Altın: 222,205 0.25
  • Dolar: 5,3655 0.38
  • Euro: 6,1063 0.14

Putin ve Vucic'ten Türkiye mesajı

»
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türk Akımı'na yatırım yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek hafta ziyaretimize gelecek. Türkiye'nin Türk Akımı konusundaki görüşünü biliyoruz. Bu hususta olumlu çalışmalar var." dedi.
Putin ve Vucic'ten Türkiye mesajı
Putin ve Vucic'ten Türkiye mesajı Putin ve Vucic'ten Türkiye mesajı Putin ve Vucic'ten Türkiye mesajı

Rus lider Vladimir Putin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

 

Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.



'YATIRIM YAPMAYA HAZIRIZ'

Türk Akımı Projesi'nin Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını da değerlendiren Putin, "Türk Akımı'na yatırım yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek hafta ziyaretimize gelecek. Türkiye'nin Türk Akımı konusundaki görüşünü biliyoruz. Bu hususta olumlu çalışmalar var. Türkiye, Avrupa'daki ortaklarıyla iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

 

"SIRBİSTAN'IN TÜRK AKIMI'NDAN BEKLENTİSİ BÜYÜK"

Cumhurbaşkanı Vucic de Rusya ile bugün çok sayıda iş birliği protokolü imzaladıklarına değinerek, "Neredeyse her alanda iş birliği protokolleri imzaladık. Rusya ile ticaret hacmimiz her yıl artıyor. Ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile gelecek dönemde doğal gaz boru hattı inşa etme kararı aldıklarını kaydeden Vucic, "Gaz depolarımızı 750 milyon metreküpe çıkartacağız ve yeni gaz santralleri yapıp Sırbistan'da yeni ekonomik kalkınma kapılarını açmış olacağız." dedi.

Vucic, demir yolunun gelecekte ulaşımın anahtarı olacağını vurgulayarak, Sırbistan ekonomisinin sürekli büyüdüğünü ifade etti.
 

Türk Akımı'na da değinen Vucic, "Sırbistan'ın Türk Akımı'ndan beklentisi oldukça büyük. Üzerimize düşen birçok sorumluluğu tamamladık. Gazı Ukrayna ve Macaristan'dan alıyorduk ancak gelecekte Bulgaristan üzerinden almak istiyoruz. Bu, bizim için son derece önemli." görüşünü paylaştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Metro İstanbul'dan açıklamaMetro İstanbul'dan açıklamaGüngören Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor
Putin ve Vucic'ten Türkiye mesajıPutin ve Vucic'ten Türkiye mesajıRusya Devlet Başkanı Putin, "Türk Akımı'na yatırım yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek hafta ziyaretimize gelecek. Türkiye'nin Türk Akımı konusundaki görüşünü biliyoruz. Bu hususta olumlu çalışmalar var." dedi.
Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruzBakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruzHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısında açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması!Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Meclisten geçti! Kiralar düşecek...Meclisten geçti! Kiralar düşecek...20 milyon kiracının yüzünü güldürecek düzenleme Meclis'ten geçti. Kira fiyat artışlarında yüzde 27 olarak uygulanan tavan artış oranı yüzde 16'ya indi.
Bakan'dan Ankara talimatı: Gerekli yaptırımlar...Bakan'dan Ankara talimatı: Gerekli yaptırımlar...Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Selçuk, 'Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak' dedi.
  • ABD'den Türkiye uyarısı!17 Ocak 2019 Perşembe 11:35
  • Bakanlık açıkladı! 5 gram sınırı getiridi17 Ocak 2019 Perşembe 10:37
  • İstanbul'da şüpheli paket alarmı17 Ocak 2019 Perşembe 10:35
  • 'Türkiye büyük bir güç, onlarla çalışmalıyız'17 Ocak 2019 Perşembe 10:34
  • Düğmeye basıldı: Tek tek gözaltına alındılar!17 Ocak 2019 Perşembe 10:07
  • Beyaz Saray sızdırdı! Trump geri adım atmıyor17 Ocak 2019 Perşembe 09:03
  • Adres bildiriminde son gün17 Ocak 2019 Perşembe 08:24
  • Dikkat çeken açıklama: Amerika'ya kadar arayıp…17 Ocak 2019 Perşembe 08:18
  • Emeklilerden zam tepkisi17 Ocak 2019 Perşembe 08:15
  • Ankara Siteler'de yangın!17 Ocak 2019 Perşembe 08:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri