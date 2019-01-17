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Fenerbahçe'de yine hüsran var!

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Fenerbahçe'de yine hüsran var!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe'de yine hüsran var! Fenerbahçe'de yine hüsran var! Fenerbahçe'de yine hüsran var!

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Ümraniyespor'a 1-0'lık galibiyeti getiren golü 82. dakikada Yasir Subaşı attı.
 

Fenerbahçe, ilk yarıda Slimani ve Dirar ile iki gol buldu ancak birisi faul, diğeri ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonların VAR kontrolleri yapıldı ve kararlar değişmedi. Ümraniyespor'da ise 90+7'de Emircan'ın attığı gol VAR kontrolüyle iptal edildi.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas 47. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart gördü.

 

Bu turun rövanş maçı 24 Ocak'ta Ülker Stadı'nda oynanacak

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Yasir Subaşı (Dk. 86 Dialiba), Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 62 Madinda), Leandrinho (Dk. 75 Atabey Çiçek)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena (Dk. 61 Ayew), Benzia (Dk. 84 Mehmet Ekici), Slimani (Dk. 80 Frey)

Gol: Dk. 82 Yasir Subaşı (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Slimani (Fenerbahçe), Dk. 90+7 Dialiba (Ümraniyespor)

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