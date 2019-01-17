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"Hepsini indireceğiz"

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"Hepsini indireceğiz"
ABD Başkanı Donald Trump, 'Düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz.' dedi.

Trump, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) gelerek, Bakanlığın Füze Savunma Durum İncelemesi Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. 

 

Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton eşlik ederken, Pentagon'daki toplantıya çok sayıda üst düzey savunma yetkilisi ve komutan da katıldı. 

Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, füze savunma stratejisi üzerinden dünyaya mesajlar verdi.

 

"İRAN'A MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İran'ın bu hafta başında bir uzay aracı fırlatma denemesi yaptığını ve başarısız olduğunu hatırlatan Trump, "Başarılı olsaydı İran'a kritik bilgiler sağlayacaktı. Kıtalararası Balistik Füze arayışlarında da kullanabilirlerdi. ABD'ye ulaşmaya yönelik herhangi bir kapasiteye müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

İran ile nükleer anlaşmayı sona erdirmekle mucizevi bir iş yaptıklarını söyleyen Trump, İran'ın iki yıl öncekinden çok daha farklı bir ülke olduğunu, Tahran'ın ABD ile konuşmak istediğini öne sürdü.

DÜNYAYA TEHDİT

ABD'nin rakiplerine karşı teknolojik anlamda her zaman önde olması gerektiğini vurgulayan Trump, "ABD, seyir füzelerinden hipersonik füzelere kadar tüm füze tiplerine karşı koruma sağlamak üzere pozisyonunu değiştiriyor." dedi.

Trump, uzayı bir savaş alanı olarak gördüklerini, bu nedenle Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurduklarını aktararak, şunları söyledi:

"Yeni bütçemde uzaya konuşlu bir füze savunma kademesine yatırım yapacağız. Bu yeni bir teknoloji. Nihayet itibarıyla bizim savunma ve tabii ki saldırı kapasitemizin son derece önemli parçaları olacaktır. Sistem izleme yapacak ve düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz."

MÜTTEFİKLERE MESAJ

Trump, ABD'nin "çok zengin bir ülke" olduğunu belirterek, müttefik ve ortaklarına Washington'un sağladığı korumanın bedellerini artık ödemeleri talebinde bulunduğunu dile getirdi.

İlk seçildiğinde Avrupa'da en popüler isimlerden biri olduğunu ileri süren Trump, NATO üyelerine yapmaları gereken savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunduğunu ve bu yüzden de Avrupa'da popülerliğini kaybettiğini söyledi. 

Trump, NATO harcamalarına ilişkin önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizerek, "Başkasının enayisi olamayız. Bu şekilde adlandırılmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı. 

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