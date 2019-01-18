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Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

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Türkiye ile Almanya arasında tarım alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Türkiye ile Almanya arasında tarımda iş birliği  anlaşması imzalandı.

 

Bu yıl 11'inci kez düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu"nun,  Almanya’nın başkenti Berlin’de başlaması dolayısıyla  Messe Berlin’de resepsiyon  verildi.

Forumda Türkiye’yi temsil eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli  de resepsiyona katılarak, diğer ülkelerden gelen mevkidaşları ile sohbet etti.

 

Resepsiyondan sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Federal  Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı arasında tarımda iş birliğini öngören  mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya, Türkiye adına Pakdemirli, Almanya adına  Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöcknerimza attı.

Mutabakat zaptı kapsamında, iki ülke arasında tarımsal ticaretinin  önündeki teknik engellerin kısa sürede aşılması için “Tarım Çalışma Grubu”  oluşturulacak. Aynı zamanda, tarımsal teknoloji ve kooperatifçilik alanlarında  teknik iş birliği ve bilgi değişimi hedefleniyor.

İmzalar atıldıktan sonra Pakdemirli, Alman bakan ile bir süre görüştü. Görüşmede iki bakan birbirlerine hediye takdim etti.

TARIMIN SORUNLARINA DİJİTAL ÇÖZÜMLER ARANIYOR

Her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen "Dünya  Gıda ve Tarım Forumu" bu sene 17-19 Ocak'ta “Geleceğin Tarımına Akıllı Çözümler”  temasıyla gerçekleştiriliyor.

Dünya Gıda ve Tarım Forumu, “Tarım Dijitalleşiyor-Geleceğin Tarımına  Akıllı Çözümler” teması ile yapılıyor.

Foruma 70 ülkeden tarım bakanları, iş insanları, bilim ve sivil  toplum kuruluşlardan temsilciler katılıyor. Forum boyunca teknolojik gelişmeler  doğrultusunda tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınacak ve sorunlara  çözüm önerileri getirilecek.

Bu yıl söz konusu forumda düzenlenecek oturumlarda, "Dijital  teknolojilerin potansiyeli tarım sektöründe nasıl daha iyi kullanılabilir?",  "Çiftçilerin dijital teknolojilere erişimi nasıl daha da geliştirilebilir ve  güvence altına alınabilir?", "Dijital bağlılığı artırmak için veri güvenliği ve  veri egemenliği nasıl sağlanabilir?", "Dijital dönüşümün bir sonucu olarak  tarımda görmek istediğimiz derin yapısal değişiklikler nelerdir ve bu yapısal  değişikler politik olarak nasıl desteklenir?" sorularının cevapları aranacak.

BAKAN PAKDEMİRLİ OTURUM YÖNETECEK

Bakan Pakdemirli, bugün Tarım Bakanları Konferansı kapsamında  gerçekleştirilecek dört oturumdan biri olan “Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal  değişiklikler” konulu oturuma başkanlık edecek.

Pakdemirli’nin foruma katılacak ülke ve uluslararası kuruluş  temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de foruma ilk defa katılarak “Dijital  teknolojilerin tarımın geleceği için önemi” temalı bir konuşma yapacak.

Tarım bakanları, 19 Ocak Cumartesi günü bir araya gelecek ve konferans  sonunda ortak nihai bildiri yayımlayacak.

ULUSLARARASI YEŞİL HAFTA FUARI

Bu arada, tarım, gıda ve bahçecilik alanında dünyanın en büyük fuarı  olan Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı da bugün Berlin’de kapılarını açıyor.

Bu yıl Finlandiya’nın partner ülke olduğu fuara, en az 60 ülkeden bin  500’den fazla şirket katılıyor.

Şirketler 100 binden fazla ürün sergiliyor.  Bu yıl 84'üncüsü  düzenlenen fuar, Almanya Çiftçiler Birliği ve Alman Gıda ve İçecek Sektörleri  Federasyonu sponsorluğunda Messe Berlin tarafından organize ediliyor. Fuarı  yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar 27 Ocak'a kadar açık kalacak.

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