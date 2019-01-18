18 Ocak 2019 Cuma23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:34
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 97.784 1.00
  • Altın: 221,324 -0.15
  • Dolar: 5,3432 -0.42
  • Euro: 6,0949 -0.19

20 günde 3. kez denediler

»
ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilmesini durdurmak isteyenler ardı ardına tuzak kuruyor.
20 günde 3. kez denediler
20 günde 3. kez denediler 20 günde 3. kez denediler 20 günde 3. kez denediler

PKK/PYD ortaklığıyla Suriye'de umduğu sonucu elde edemeyen Amerika, bu ülkeden çekilme kararı aldı. Bu karara Amerikan müesses nizamı başta olmak üzere Suriye'deki ortağı PKK/PYD, İsrail, İngiltere, Fransa dahil geniş bir çevre karşı çıktı. Beyaz Saray'ın çekilme kararına karşı çıkanlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütleriyle birlikte bu adımı engellemek üzere harekete geçti. Son 20 günde birbiri ardına gelen 3 sabotaj, Donald Trump'ın çekilme kararına küresel koalisyonun nasıl direndiğini gözler önüne serdi.

 

PKK 'REJİM' MASKESİ TAKTI

Trump'ı çekilme kararından vazgeçirme amacıyla harekete geçen güçlerin ilk oyunu 28 Aralık'ta sahnelendi. Amerikan askerlerinin Münbiç'ten çekildiği, rejim güçlerinin ise Arime bölgesinden Münbiç'e girdikleri, hatta Münbiç merkeze kadar ilerledikleri haberleri dolaşıma sokuldu. Bu yolla Türk askerinin bölgeye müdahale etmesi ve 'çekildiler' yalanına karşın hâlâ Münbiç'te bulunan ABD askerleriyle karşı karşıya gelmesi istendi. Bu oyunu, o sırada 2. Ordu Komutanlığı görevine devam eden İsmail Metin Temel bozdu. Bölgeyi 7/24 gözetim altında tutan ve anlık bilgi alan Orgeneral Temel, rejimin hareketliliğinin olmadığını, 'rejim' denilen güçlerin kamufle edilmiş PKK/PYD unsurları olduğunu gördü. Durum Ankara'ya bildirildi. Böylece çekilme kararı sonrası kurulan ilk tuzak hasarsız atlatıldı.

 

HTŞ İDLİB'İ KARIŞTIRDI

Provokasyon hedefleyen güçler yılmadı. Bu kez de Suriye sahasındaki taşeron terör örgütlerinden bir diğeri olan el-Kaide uzantıları devreye sokuldu. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu içerisinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanan hücreler İdlib'de provokasyona girişti. Mısır güdümündeki Şer'i gruplar "ÖSO'ya saldırmak caizdir" fetvalarıyla Müslümanları kışkırtmaya çalıştı. Bölgedeki sivillerin yoğunluğu dolayısıyla Türkiye müdahale etmeyince bu kez "DEAŞ ve el-Kaide'yi Ankara koruyor" yalanına girişildi. Bu kampanyayı tedavüle sokanlar ABD-Türkiye ilişkilerini bozmanın yanısıra rejim ve Rusya'nın İdlib'e müdahale etmesini sağlayarak Ankara-Moskova arasındaki Soçi mutabakatını bitirmeyi amaçladı. Plan işleseydi, oluşacak kaos ortamında Türkiye'nin yönü Fırat'ın doğusundan batıya çevrilecek ve güvenlik güçleri de yeni mülteci akınlarıyla uğraşacaktı. Ancak bu plan da tutmadı. İdlib için güvence olan Türkiye ve Rusya, istihbari çabalar ve temasları yoğunlaştırarak kaos girişimini boşa çıkardı. Şu an İdlib, 'güvenli bölge' olarak Beştepe ve Kremlin güvencesinde Suriye'de yaşanabilir alanlardan biri olmaya devam ediyor.

KANLI KOMPLO DA AMACINA ULAŞAMADI

ABD Başkanı Donald Trump çekilmekten vazgeçmeyip, üzerine Fırat'ın doğusunda '20 mil derinliğinde (32 km) güvenli bölge' açıklaması da yapınca aynı güçler bu kez kanlı bir plan yaptı. Önceki gün Münbiç'te 'çekilme ayarlı' canlı bomba patlatıldı. 4 ABD askeri öldü, 3'ü yaralandı. Saldırı, Suriye'deki bir diğer taşeron terör örgütü olan DEAŞ'a yüklendi. "DEAŞ'ı Suriye'de yendik" diyerek çekilme kararını açıklayan Trump'ı bundan vazgeçirmeyi hedefleyen olayın, Amerikan istihbaratı ve PKK/PYD unsurları tarafından giriş çıkışları sıkı kontrol edilen Münbiç'te meydana gelmesi sabotajın faillerine ilişkin net işaretler verdi. Zaten Trump da bu oyuna gelmedi. İlk anlarda sessizliğin hakim olduğu Beyaz Saray'da üst düzey yetkililer, Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlaması kararına ilişkin herhangi bir geri adım olmadığını açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, olay sonrası katıldığı bir etkinlikte, saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi" değerlendirmesi yaptı. Böylece 20 günde sahnelenen 3 ayrı komplo başarısızlığa uğrayarak Trump'ın asker çekme kararına etki etmemiş oldu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de Trump'a yalvardı!FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de Trump'a yalvardı!NBA takımlarından New York Knicks'in formasını giyen FETÖ'cü Enes Kanter, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği mülakatta, ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulunup, Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı iftirasını attı.
Sözcü yazarları hakim karşısındaSözcü yazarları hakim karşısındaSözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, yargılanmasına başlandı
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalarYerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalarTurkcell, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı ağırladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirtertti.
"5 milyon lira verilecek""5 milyon lira verilecek"Bakan Varank: "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'yla orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz"
Gri listede aranan terörist yakalandı!Gri listede aranan terörist yakalandı!Hakkari Yüksekova'da, 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.
  • Dışişleri'nden ABD'ye uyarı18 Ocak 2019 Cuma 12:21
  • Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak18 Ocak 2019 Cuma 12:19
  • Erdoğan imzaladı! Nihat Hatipoğlu'na yeni görev18 Ocak 2019 Cuma 12:17
  • Milli füzeleri konuşturacak sistem!18 Ocak 2019 Cuma 12:15
  • 20 günde 3. kez denediler18 Ocak 2019 Cuma 12:14
  • Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı18 Ocak 2019 Cuma 12:12
  • Milyonları ilgilendiren haber! Meclisten geçti18 Ocak 2019 Cuma 12:09
  • Metro İstanbul'dan açıklama17 Ocak 2019 Perşembe 23:39
  • Putin ve Vucic'ten Türkiye mesajı17 Ocak 2019 Perşembe 19:35
  • Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruz17 Ocak 2019 Perşembe 14:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri