20 günde 3. kez denediler

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilmesini durdurmak isteyenler ardı ardına tuzak kuruyor.

PKK/PYD ortaklığıyla Suriye'de umduğu sonucu elde edemeyen Amerika, bu ülkeden çekilme kararı aldı. Bu karara Amerikan müesses nizamı başta olmak üzere Suriye'deki ortağı PKK/PYD, İsrail, İngiltere, Fransa dahil geniş bir çevre karşı çıktı. Beyaz Saray'ın çekilme kararına karşı çıkanlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütleriyle birlikte bu adımı engellemek üzere harekete geçti. Son 20 günde birbiri ardına gelen 3 sabotaj, Donald Trump'ın çekilme kararına küresel koalisyonun nasıl direndiğini gözler önüne serdi.

PKK 'REJİM' MASKESİ TAKTI

Trump'ı çekilme kararından vazgeçirme amacıyla harekete geçen güçlerin ilk oyunu 28 Aralık'ta sahnelendi. Amerikan askerlerinin Münbiç'ten çekildiği, rejim güçlerinin ise Arime bölgesinden Münbiç'e girdikleri, hatta Münbiç merkeze kadar ilerledikleri haberleri dolaşıma sokuldu. Bu yolla Türk askerinin bölgeye müdahale etmesi ve 'çekildiler' yalanına karşın hâlâ Münbiç'te bulunan ABD askerleriyle karşı karşıya gelmesi istendi. Bu oyunu, o sırada 2. Ordu Komutanlığı görevine devam eden İsmail Metin Temel bozdu. Bölgeyi 7/24 gözetim altında tutan ve anlık bilgi alan Orgeneral Temel, rejimin hareketliliğinin olmadığını, 'rejim' denilen güçlerin kamufle edilmiş PKK/PYD unsurları olduğunu gördü. Durum Ankara'ya bildirildi. Böylece çekilme kararı sonrası kurulan ilk tuzak hasarsız atlatıldı.

HTŞ İDLİB'İ KARIŞTIRDI

Provokasyon hedefleyen güçler yılmadı. Bu kez de Suriye sahasındaki taşeron terör örgütlerinden bir diğeri olan el-Kaide uzantıları devreye sokuldu. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu içerisinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanan hücreler İdlib'de provokasyona girişti. Mısır güdümündeki Şer'i gruplar "ÖSO'ya saldırmak caizdir" fetvalarıyla Müslümanları kışkırtmaya çalıştı. Bölgedeki sivillerin yoğunluğu dolayısıyla Türkiye müdahale etmeyince bu kez "DEAŞ ve el-Kaide'yi Ankara koruyor" yalanına girişildi. Bu kampanyayı tedavüle sokanlar ABD-Türkiye ilişkilerini bozmanın yanısıra rejim ve Rusya'nın İdlib'e müdahale etmesini sağlayarak Ankara-Moskova arasındaki Soçi mutabakatını bitirmeyi amaçladı. Plan işleseydi, oluşacak kaos ortamında Türkiye'nin yönü Fırat'ın doğusundan batıya çevrilecek ve güvenlik güçleri de yeni mülteci akınlarıyla uğraşacaktı. Ancak bu plan da tutmadı. İdlib için güvence olan Türkiye ve Rusya, istihbari çabalar ve temasları yoğunlaştırarak kaos girişimini boşa çıkardı. Şu an İdlib, 'güvenli bölge' olarak Beştepe ve Kremlin güvencesinde Suriye'de yaşanabilir alanlardan biri olmaya devam ediyor.

KANLI KOMPLO DA AMACINA ULAŞAMADI

ABD Başkanı Donald Trump çekilmekten vazgeçmeyip, üzerine Fırat'ın doğusunda '20 mil derinliğinde (32 km) güvenli bölge' açıklaması da yapınca aynı güçler bu kez kanlı bir plan yaptı. Önceki gün Münbiç'te 'çekilme ayarlı' canlı bomba patlatıldı. 4 ABD askeri öldü, 3'ü yaralandı. Saldırı, Suriye'deki bir diğer taşeron terör örgütü olan DEAŞ'a yüklendi. "DEAŞ'ı Suriye'de yendik" diyerek çekilme kararını açıklayan Trump'ı bundan vazgeçirmeyi hedefleyen olayın, Amerikan istihbaratı ve PKK/PYD unsurları tarafından giriş çıkışları sıkı kontrol edilen Münbiç'te meydana gelmesi sabotajın faillerine ilişkin net işaretler verdi. Zaten Trump da bu oyuna gelmedi. İlk anlarda sessizliğin hakim olduğu Beyaz Saray'da üst düzey yetkililer, Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlaması kararına ilişkin herhangi bir geri adım olmadığını açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, olay sonrası katıldığı bir etkinlikte, saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi" değerlendirmesi yaptı. Böylece 20 günde sahnelenen 3 ayrı komplo başarısızlığa uğrayarak Trump'ın asker çekme kararına etki etmemiş oldu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK