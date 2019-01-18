18 Ocak 2019 Cuma23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:34
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 97.784 1.00
  • Altın: 221,324 -0.15
  • Dolar: 5,3432 -0.42
  • Euro: 6,0949 -0.19

Milli füzeleri konuşturacak sistem!

»
Savunma sanayisinde ortaya konulan milli çözümlerin seri üretime geçmesi ve artan talepler yeni yatırımları beraberinde getirdi.
Milli füzeleri konuşturacak sistem!
Milli füzeleri konuşturacak sistem! Milli füzeleri konuşturacak sistem! Milli füzeleri konuşturacak sistem!

Haberleşme sistemleri alanında, platform ve harekat ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, düşük hacim, ağırlık ve güç tüketimi olan, elektronik harp korumalı özgün ve milli ürünler geliştiren savunma sistemleri üreten şirketler, aldığı yeni yatırım teşvik desteğiyle yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırım yaparak altyapısını büyütecek.

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDAN TAM DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin 2023 vizyonuyla üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan Yatırım Teşvik Programı, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak amacını taşıyor.

 

VURUŞ ÖNCESİ GÖRÜNTÜ AKTARIMI

Geliştirilen füze sistemlerine yönelik haberleşme çözümleri, füze ve kontrol platformu arasında kesintisiz iletişim sağlayarak füzenin operatör tarafından kumanda edilmesini, hedef güncelleme yapılmasını, vuruş öncesi hedef doğrulama amacıyla görüntü aktarılmasını sağlıyor.

Seyir füzeleri için Türkiye'nin ilk milli ve özgün taktik veri link terminallerini geliştiren Meteksan Savunma, aynı zamanda Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS), Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (UMTAS), Hisar Hava Savunma Füzelerinin haberleşme sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirdi.

Yakın zamanda insansız hava araçları için 200 kilometre mesafeden, noktadan noktaya haberleşebilen veri link sistemi geliştiren şirketler, sistemi ilk kez nisan-mayıs aylarında İstanbul'da gerçekleştirilecek IDEF 2019'da sergilemeye hazırlanıyor. Artan ihtiyaçları karşılayacak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de Trump'a yalvardı!FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de Trump'a yalvardı!NBA takımlarından New York Knicks'in formasını giyen FETÖ'cü Enes Kanter, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği mülakatta, ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulunup, Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı iftirasını attı.
Sözcü yazarları hakim karşısındaSözcü yazarları hakim karşısındaSözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, yargılanmasına başlandı
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalarYerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalarTurkcell, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı ağırladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirtertti.
"5 milyon lira verilecek""5 milyon lira verilecek"Bakan Varank: "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'yla orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz"
Gri listede aranan terörist yakalandı!Gri listede aranan terörist yakalandı!Hakkari Yüksekova'da, 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.
  • Dışişleri'nden ABD'ye uyarı18 Ocak 2019 Cuma 12:21
  • Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak18 Ocak 2019 Cuma 12:19
  • Erdoğan imzaladı! Nihat Hatipoğlu'na yeni görev18 Ocak 2019 Cuma 12:17
  • Milli füzeleri konuşturacak sistem!18 Ocak 2019 Cuma 12:15
  • 20 günde 3. kez denediler18 Ocak 2019 Cuma 12:14
  • Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı18 Ocak 2019 Cuma 12:12
  • Milyonları ilgilendiren haber! Meclisten geçti18 Ocak 2019 Cuma 12:09
  • Metro İstanbul'dan açıklama17 Ocak 2019 Perşembe 23:39
  • Putin ve Vucic'ten Türkiye mesajı17 Ocak 2019 Perşembe 19:35
  • Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruz17 Ocak 2019 Perşembe 14:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri