18 Ocak 2019 Cuma23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:19İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:34
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 97.784 1.00
  • Altın: 221,324 -0.15
  • Dolar: 5,3432 -0.42
  • Euro: 6,0949 -0.19

Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak

»
Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız" dedi. Atamalar hakkındada açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz' dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

 

İŞKUR'DAN REKOR

Bakan Selçuk '2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti' ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili "Çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi.

ŞUBATTA MAAŞLARA YANSIYACAK

Bakan Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" ifadesini kullandı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de Trump'a yalvardı!FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de Trump'a yalvardı!NBA takımlarından New York Knicks'in formasını giyen FETÖ'cü Enes Kanter, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği mülakatta, ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulunup, Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı iftirasını attı.
Sözcü yazarları hakim karşısındaSözcü yazarları hakim karşısındaSözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, yargılanmasına başlandı
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalarYerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalarTurkcell, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı ağırladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirtertti.
"5 milyon lira verilecek""5 milyon lira verilecek"Bakan Varank: "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'yla orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz"
Gri listede aranan terörist yakalandı!Gri listede aranan terörist yakalandı!Hakkari Yüksekova'da, 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.
  • Dışişleri'nden ABD'ye uyarı18 Ocak 2019 Cuma 12:21
  • Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak18 Ocak 2019 Cuma 12:19
  • Erdoğan imzaladı! Nihat Hatipoğlu'na yeni görev18 Ocak 2019 Cuma 12:17
  • Milli füzeleri konuşturacak sistem!18 Ocak 2019 Cuma 12:15
  • 20 günde 3. kez denediler18 Ocak 2019 Cuma 12:14
  • Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı18 Ocak 2019 Cuma 12:12
  • Milyonları ilgilendiren haber! Meclisten geçti18 Ocak 2019 Cuma 12:09
  • Metro İstanbul'dan açıklama17 Ocak 2019 Perşembe 23:39
  • Putin ve Vucic'ten Türkiye mesajı17 Ocak 2019 Perşembe 19:35
  • Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruz17 Ocak 2019 Perşembe 14:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri