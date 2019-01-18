Bakan açıkladı: Şubat ayında maaşlara yansıyacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız" dedi. Atamalar hakkındada açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz' dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

İŞKUR'DAN REKOR

Bakan Selçuk '2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti' ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili "Çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor" dedi.

ŞUBATTA MAAŞLARA YANSIYACAK

Bakan Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" ifadesini kullandı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.