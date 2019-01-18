Dışişleri'nden ABD'ye uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan önemli açıklamalar geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilme YPG'ye hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy "Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
TRUMP'A KARŞI DİRENÇ OLUŞTU
Sözcü Aksoy ayrıca ABD'de bürokrasinin Başkan Trump'a karşı bir direnç oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Sözcüsü ABD'li Senatör Lindsay Graham'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin Suriye konusunun ele alınacağını belirtti.
S-400 ALIMI: O İŞ KAPANDI
Hami Aksoy, Rusya'dan S-400 alımı hakkında "Acil ihtiyacımız için aldık, o iş kapandı" ifadelerini kullandı.