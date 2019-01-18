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Yerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalar

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Turkcell, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı ağırladı.
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalar
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalar Yerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalar Yerli otomobilin CEO'sundan önemli açıklamalar

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Liderlik Gelişimi Programları kapsamındaki Turkcell Akademi C-Lounge etkinliğinde bu yılın ilk konuğu Karakaş oldu. 2011 yılında saygın Alman Ekonomi yayını Handelsblatt tarafından Almanya'nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak gösterilen Karakaş, son olarak görev yaptığı küresel tedarik devi Bosch'ta 2. kademe yöneticiler arasına yükselen tek yabancı olarak da dikkati çekiyordu. Kariyerini 1 Eylül 2018'den itibaren hayallerindeki görev olarak tanımladığı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş CEO'su olarak sürdüren Gürcan Karakaş, Turkcell çalışanlarına kariyer yolculuğunu anlatıp, bu yolculuğun kilometre taşlarından da örnekler verdi.

 

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Karakaş, fırsatları kaliteli ve güçlü markalara çevirmenin, doğru ürün portföyü, maliyet yönetimi, güçlü yetkinlikleri olan bir ekip ve müşteri odaklı çevik bir organizasyonla mümkün olacağını belirtti. Karakaş, TOGG'un, Turkcell'in başta insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere hemen her alandaki birikiminden yararlandığını kaydetti.

Türkiye'de her kesimden insanın adeta nefesini tutarak beklediği otomobil projesinde de planlara uygun olarak ilerlediklerini belirten Karakaş, "Bu projeye sadece bir otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Başından beri hep otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık dedik çünkü projemizin harekete geçireceği ekosistemin GSMH'ya katkısı 50 milyar avro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar avro ve istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacaktır. Ayrıca bu proje teknoloji, yani akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir teknoloji dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

 

Türkiye'nin Otomobili Girişimi'nin 3 temel faktörden ötürü başarılı olacağına inandıklarını dile getiren Karakaş, pazar potansiyeli açısından bakıldığında Türkiye'de bin kişiye düşen 144 adet otomobil sayısının, 624 adet Yunanistan'a, 380 adet Hırvatistan ya da 380 adet olan Doğu Avrupa ülkeleri ortalamalarının oldukça altında olduğunu belirtti.

Karakaş, şunları kaydetti:

"Bu rakam aynı zamanda pazar potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Yetkinliğe geldiğimizde, nitelikli insan gücü, geleneksel otomotiv üretiminde 50 yılın üzerinde tecrübe önemli bir baz teşkil ediyor. Buradaki gücümüz ağırlıklı olarak dünyaya entegre olmuş tedarik sanayimizden geliyor. Özellikle dönüşüm ve değişim fırsatlarında da uzun soluklu kararlılık gerekmektedir ki, gerek devletimizin gerek ortaklarımızın bu konudaki tavrı çok net. Hedefimiz kuracağımız ekosistem ile yeni teknolojilerin gelişmesine, iş modellerinin oluşturulmasına aktif ve önemli bir katkıda bulunmak ve aynı zamanda ülkemizin en önemli ihracat kalemini oluşturan otomotivin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olmaktır."

Turkcell çalışanları adına Gürcan Karakaş'a katılımından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin en önemli projelerinden birinin liderliğini üstlendiğini ve bunu da layıkıyla yaptığını belirtti.

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