Beşiktaş'tan takas teklifi! Gökhan Töre...

Beşiktaş’ta Gökhan Töre konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş’in Ryan Babel’in gitmesine rağmen kadroda görmek istemediği Gökhan Töre için Kayserispor’dan teklif geldi. Kayserispor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Kiralık olmaz
Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Gökhan Töre için gelen kiralama teklifini reddettiği öğrenildi. Ancak bonservisiyle gönderebileceklerini ilettikleri bildirildi.
Bilal Başacıklıoğlu istenecek
Beşiktaş'ın Gökhan Töre'ye talip olan Kayserispor'dan Bilal Başaçıkoğlu'nu isteme kararı aldığı öğrenildi. Kayserispor'un vereceği cevap bu transferin netleşmesini sağlayacak.
Kaynak: Fotospor