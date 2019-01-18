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Beşiktaş'tan takas teklifi! Gökhan Töre...

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Beşiktaş'tan takas teklifi! Gökhan Töre...
Beşiktaş yönetimi, Gökhan Töre'ye talip olan Kayserispor'dan Bilal Başaçıkoğlu'nu isteme kararı aldı.
Beşiktaş'tan takas teklifi! Gökhan Töre... Beşiktaş'tan takas teklifi! Gökhan Töre... Beşiktaş'tan takas teklifi! Gökhan Töre...


Beşiktaş’ta Gökhan Töre konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş’in Ryan Babel’in gitmesine rağmen kadroda görmek istemediği Gökhan Töre için Kayserispor’dan teklif geldi. Kayserispor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

 

Kiralık olmaz

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Gökhan Töre için gelen kiralama teklifini reddettiği öğrenildi. Ancak bonservisiyle gönderebileceklerini ilettikleri bildirildi.

 

Bilal Başacıklıoğlu istenecek

Beşiktaş'ın Gökhan Töre'ye talip olan Kayserispor'dan Bilal Başaçıkoğlu'nu isteme kararı aldığı öğrenildi. Kayserispor'un vereceği cevap bu transferin netleşmesini sağlayacak.

Kaynak: Fotospor

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