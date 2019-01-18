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Çin'den ABD çıkarması! Güç gösterisi yaptılar

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Çin'den ABD çıkarması! Güç gösterisi yaptılar
Amerikan otomotiv endüstrisinin başkenti Detroit'te düzenlenen 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı hızlı başladı. Hafta başında kapılarını açan yılın ilk uluslararası otomobil etkinliği, birçok yenilik ve ses getiren modele ev sahipliği yapıyor
Çin'den ABD çıkarması! Güç gösterisi yaptılar Çin'den ABD çıkarması! Güç gösterisi yaptılar Çin'den ABD çıkarması! Güç gösterisi yaptılar


GİRİŞ 18.01.2019 07:27 GÜNCELLEME 18.01.2019 09:20

Bu yılki fuarda, son yıllarda olduğu gibi elektrikli otomobiller ve SUV'lardan çok, yüksek hacimli benzinli motorlara sahip spor modellerin daha çok dikkat çektiği görülüyor. 2019 Detroit Fuarı'nın en çarpıcı gelişmesi ise, 2020 yılında ABD pazarına gireceğini açıklayan Çinli marka GAC ile ABD'de satılması yasak olan modelini sergileyen Hintli Mahindra'nın gerçekleştirdiği gövde gösterisi oldu. 

 

Son yıllarda markaların katılımının azaldığı otomobil etkinlikleri, düzenlendiği ülkenin ev sahibi olan üreticilerin şovuna ev sahipliği yapar hale geldi. Bunda, her geçen gün daha çok markanın yeni modellerinin tanıtımını teknoloji şovlarında ya da özel etkinlikerde yapmaya başlaması yatıyor. Söz konusu durumun en son örneğini ise, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te gördük.

Bunun yanı sıra, otomobil fuarlarına katılan markalar da son yıllarda otomobil severlerin karşısına içten yanmalı motorlu modeller yerine, en son pil teknolojisine sahip elektrikli araçlarını çıkartıyor. Dolayısı ile, giderek daha fazla otomobilin verimliliği tam şarj ile kaç kilometre gidebildiği ile ölçülmeye başlanmış durumda.

2019 Detroit Otomobil Fuarı'nda da ise sürpriz bir şekilde bu tablonun değiştiğini gördük. Öyle ki, bu yıl ki fuara Amerikalı üreticilerin yanı sıra Uzakdoğulu markalar da damga vurdu. Ayrıca, sergilenen modeller içinde en çok ses getirenlerin de aşırı beslemeli ve yüksek hacimli motorlara sahip performans otomobillerinden oluştuğu görüldü.

Öyle ki, Ford'un bugüne kadar üretilmiş en güçlü yol otomobili 700 beygirlik GT Shelby 500'ün lansmanı yapılırken, Toyota'nın 2002'den beri üretmediği ve otomobil dünyasında önemli bir yeri olan spor modeli Supra'nın da tanıtımı heyecan uyandırdı.

Bunu yanı sıra, dünyaca ünlü performans otomobili Japon Subaru'nun WRX STI modeli de fuarda dikkat çeken modellerden biri oldu. Aynı şekilde, bir başka Uzakdoğulu marka Lexus'un coupes modeli RC de, fuarda en güçlü versiyonu olan 'F' ile yer aldı.

Amerikalı Lincoln ise büyük boy sedanı Continental'in arka kapıları ters açılan bir versiyonunu tanıtırken, Volkswagen d-segment sedan modeli Passat'ı ve Japon üretici Nissan da yerden yüksek sedan konsepti IMs'yi görücüye çıkardı.

Söz konusu geleneksel kasa ve motor tipine sahip modellerin yanı sıra, fuarda çoğu marka elektrikli ve hibrit konseptlerini sergilemeyi ihmal etmedi.

TİCARET SAVAŞI ABD PLANLARINI ERTELETTİ

Detroit fuarında SUV'ların yanı sıra sedan ve coupe kasa tiplerinin de öne çıkması dikkat çekerken, asıl büyük gelişme ise küresel pazara açılmak isteyen Çinli üretici Guangzhou Automobile Group'un (GAC) konsept elektrikli modellerini sergilemesi oldu.

Markanın 7 koltuklu konsepti 'Entranze' tasarımı ve teknolojisi ile Çin otomotiv endüstrisindeki ilerlemeyi başta ABD olmak üzere tüm dünyaya gösterdi. ABD'de en yakın zamanda satışa başlamaya istediklerini vurgulayan GAC Başkanı Yu Jun, "Amerikan pazarından sonra dünyaya açılmak istiyoruz" dedi.

Jun, Çin ve ABD arasında devam eden ticari savaşın GAC'ın planlarını ötelediği ve bu yüzden ABD operasyonunun 2020'ye çekildiğini kaydetti.

HİNTLİLERİN KOPYA 'JEEP'İ DİKKAT ÇEKTİ

Bir diğer önemli gelişme de, Çin'deki fuarlarda görmeye alıştığımız kopya modellerin Detroit'e taşınması oldu. Buna kapsamda, Jeep'in CJ modelinin neredeyse bire bir kopyasını çok daha ucuz bir fiyata sunan ve bu yüzden de Jeep ile davalık olan Hintli Mahindra, otomobil severler arasında merak uyandırdı.

İşin ilginç tarafı ise, taraflar arasında devam eden dava yüzünden ABD'de satışına izin verilmeyen Mahindra Roxor, ABD'nin Michigan eyaletinde üretiliyor. Bu da, Hintli markanın ABD pazarına ne denli hevesli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Gelişmeler, 1990'lı yıllarda Japon markaların ve 2000'li yıllarda ise Koreli üreticilerin isgal etmeye başladığı ABD pazarının, 2020'li yıllarda ise bir diğer bir Asyalı olan Çinli ve Hintli markalar tarafından istila edileceğini gösteriyor.

KAYNAK: HABERTÜRK

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