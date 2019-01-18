Marcao isyanı! "850 bine alıp 4 milyona sattılar"

Galatasaray’da Marcao için ödenen 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli tartışma konusu oldu.



Marcao’nun geldiği Chaves Portekiz liginde son sırada. Son üç sezonda kiralık oynadığı hiçbir takım Atletico PR’den bonservisini almak istemedi. Chaves’e sezon başında 50 bin euro’ya kiralandı. G.Saray isteyince Chaves 850 bin euro’luk satın alma hakkını kullandı. Marcao’yu aldı. G.Saray’a sattı. Daha önce 1.4 milyon euro’ya Assis’i satan Chaves’in Marcao’dan kazandığı 4 milyon euro kulüp tarihine rekor olarak geçti.

Kaynak: Fotospor