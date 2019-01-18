Galatasaray'ın Alan transferinde kriz çıktı

Galatasaray'da bir numaralı golcü adayı Alan Carvalho konusunda büyük bir şok yaşanıyor. Herkesin ''bitti'' dediği transferde son yaşananlar sarı kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratacak.

Bilindiği üzere Alan Carvalho'nun sözleşmesinin 19 Ocak tarihinde biteceği ve bu tarihten itibaren bedavaya Galatasaray'a geleceği iddia edilmişti. Ancak Çin Kulübü Guangzhou Evergrande'nin Alan'ın sözleşmesinde bulunan opsiyon hakkını kullandığı ve Brezilyalı golcünün sözleşmesini 1 yıl uzattığı öğrenildi.



Bonservis pazarlığına başlandı

Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetiminin Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile bonservis pazarlığı yaptığı ve bu yüzden de transferin uzadığı bildirildi.

Çin Kulübü'nün 30 yaşındaki Alan için bonservis istemesi sonrasında sarı kırmızılı yönetimin de ağırlığını diğer adaylara verdiği ve pazarlığı ağırdan aldığı belirtildi.