FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de Trump'a yalvardı!

NBA takımlarından New York Knicks'in formasını giyen FETÖ'cü Enes Kanter, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği mülakatta, ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulunup, Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı iftirasını attı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, kanal kanal dolaşıp Türkiye hakkında kara propaganda yürütmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta takımının Londra'daki maçına "Gidersem Türk ajanlar beni orada yakalar ve kolayca öldürebilir" diyerek algı yapmaya çalışan FETÖ'cü hain, bu sözlerinin ardından CNN International başta olmak üzere birçok kanala çıkmış ve ABD'li senatörlerin kapısını aşındırarak Türkiye'yi kötülemeye kalkmıştı. Enes Kanter'in son durağı ise İngiliz haber ajansı Reuters oldu.

Daniel Trotta imzalı haberde, Enes Kanter, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında INTERPOL'den kırmızı bültenle arama talebinin ardından ABD Başkanı Trump'a adeta yalvardı. Türkiye'de insan haklarının olmadığı yalanına başvuran hain, hapishanelerde insanların işkenceyle öldürüldüğünü söyledi. "Türkiye'deki insan haklarını Trump ile tartışmak isterim" diyen Kanter, "Trump'ın Türkiye'de olanlar hakkında konuşması gerek. Çünkü insanların kaçırıldığı, hapishanelerde işkence gördüğü ve öldürüldüğü yönünde haberler var" iftiralarını attı.